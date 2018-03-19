​Гаранты подвели итоги

Эффективность доказана

Итоги и перспективы Астанинского процесса обсуждены в казахстанской столице на трехсторонней встрече министров иностранных дел стран – гарантов режима прекращения огня в Сирии – России, Турции и Ирана. Открывая заседание, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов напомнил, что переговоры в Астане по мирному урегулированию ситуации в Сирии начались в январе 2017 года при полной поддержке и учас­тии Президента РК Нурсултана

Назарбаева.

– Эти переговоры, которые являются неотъемлемой частью Женевского процесса, дали возможность вернуться к мирной жизни сирийскому народу, который страдает от военных действий начиная с 2011 года. Они позволили снизить уровень насилия и масштабы военных действий на территории Сирии, – подчеркнул министр.

Глава МИД Казахстана обратил внимание на то, что международные встречи высокого уровня в Астане позволили преодолеть тупик, в котором находилась сложившаяся ситуация. Именно в столице Казахстана конфликтую­щие стороны впервые сели за стол переговоров. Также в Астане приняты ключевые шаги для укреп­ления доверия между сирийским правительством и вооруженной оппозицией. С момента запуска переговоров созданы 4 зоны деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики, выработаны механизмы мониторинга режима прекращения огня. В результате обеспечен доступ к гуманитарной помощи для жителей ряда регионов Сирии.

Международные эксперты призна­ли, что Астанинский процесс доказал свою эффективность и актуальность в качестве платформы, на которой все стороны конфликта могут выразить свои взгляды. Немаловажно и то, что встречи в казахстанской столице дополняют Женевский процесс по политическому урегулированию в Сирии и придают ему положительный импульс.

– Необходимость предпринимать новые шаги по урегулированию сирийского конфликта очевидна, – заявил Кайрат Абдрах­манов. – Глобальное сообщество стало свидетелем ряда опасных столкновений, это привело к рос­ту насилия, в том числе в зонах деэскалации, к многочис­ленным жертвам среди граж­данского населения, включая женщин и детей.

В связи с этим глава МИДа отметил, что Казахстан призывает всех участников, поддерживаю­щих скорейшее урегулирование, – правительство Сирии и представителей вооруженной оппозиции, страны-гаранты и другие государства, которые могут оказать какое-либо влияние, – к полному соблюдению резолюции СБ ООН 2401, призывающей к полному прекращению огня на всей территории САР.

Планы и перспективы

Обсуждение итогов Астанинского процесса и результатов деятельности в целом по сирийскому вопросу продолжалось несколько часов. По его итогам было принято совместное заявление. В этом документе министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран – гарантов соблюдения режима прекращения боевых действий выразили намерение продолжить эффективное взаимодействие. Гаранты рассчитывают на то, что их сотрудничество будет оказывать позитивное воздействие на обстановку в Сирии и регионе в целом, поможет снизить опасность межэтнического и межконфессионального противостояния в стране. Министры иностранных дел в заявлении сообщили, что трехсторонний саммит глав государств – гарантов прекращения огня состоится в Турции 4 апреля 2018 года.

Также участники встречи выразили удовлетворение конкретным вкладом Астанинского процесса в улучшение ситуации в Сирии за прошедший год, отметив в связи с этим успех коллективных усилий в деле борьбы с международным терроризмом, в частности, разгром ИГИЛ в Сирии и создание благоприятных условий для политичес­кого урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН (преду­сматривающей мирное разрешение сирийского конфликта). Главы МИДов от имени стран-гарантов подтвердили свою твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Они также отметили, что никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны подрывать эти принципы, подтвержденные международными решениями и ясно и четко выраженной волей представителей всех сегментов общества САР в ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Кроме того, главы МИДов выразили обеспокоенность продолжаю­щимися нарушения­ми режима прекращения боевых действий и заявили, что как гаранты будут наращивать усилия по обеспечению соблюдения соответствующих соглашений. Участники встречи приветствовали резолюцию 2401 СБ ООН, выразили готовность продолжить усилия в интересах выполнения положений указанной резолюции, направленной на укрепление режима прекращения огня и улучшение гуманитарной ситуации на всей территории САР, и призвали все стороны всемерно содействовать этому процессу, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, оказание помощи в разминировании территорий, восстановлении объектов жизнеобеспечения и социально-экономической инфраструктуры, сохранении исторического наследия.

«Главы министерств иностранных дел выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан его Превосходительству Нурсултану

Назарбаеву и казахстанским влас­тям за поддержку Астанинского процесса и проведение международных встреч по Сирии», – отмечается в совместном заявлении.