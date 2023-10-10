Гаражная «карусель»

На занимаемой ими территории, по мнению местной исполнительной власти, лучше организовать общественно полезные пространства, построить жилые комплексы и социальные объекты. Вот только владельцам гаражей, живущим в многоэтажках, дворы которых и так «под завязку» забиты личным легковым автотранспортом, никакой альтернативы пока не предложено.

Взять нашу пятиэтажку из восьми подъездов, где ранним утром и поздно вечером не протолкнуться: авто стоят в два ряда. Большой «пятак» у мусорной площадки давно облюбовали водители «газелей». Припозднившимся автомобилистам придется ох как постараться, чтобы развернуться в тесноте, лавируя между припаркованными машинами. Жильцы домов, жалея таксистов, просят высадить их, не заезжая во двор.

Уральский автомобилист с почти 30-летним стажем Анатолий Валышев привык ставить машину в гараж не только из-за отсутствия места во дворе. По его словам, меньше километра пешочком с утра и вечером гарантируют хорошую разминку. Автомобиль в гараже не покроется слоем пыли, зимой его не нужно будет откапывать из сугроба и отогревать. Не снимут дворники или аккумулятор, не поцарапают крылья или капот.

– Мне машина нужна для работы каждый день. За пять-шесть лет по пальцам можно посчитать, сколько раз она не ночевала в гараже, в основном из-за поломки. Я и квартиры выбирал в этом микрорайоне, чтобы были рядом с гаражным кооперативом. Этот гараж еще мой отец строил, пользуемся им больше 40 лет. Тогда это была окраина, сейчас, понятное дело, – лакомый кусочек для строительных компаний, – говорит мужчина. – Наш кооператив «Победа» ухоженный, за эти годы только один старый гараж недавно разрушили. Будут ли строить новый на его месте, не знаю. Но то, что ремонтируют крыши, красят ворота, постоянно пользуются гаражами, продают, покупают их – это я вижу постоянно. Буквально в прошлом месяце «обновился» сосед.

Как по мне, открытые площадки паркинга – не вариант. Куда девать зимнюю резину или запчас­ти? В гараже и мелкий ремонт можно сделать самому, и колеса поменять. Да и заведешь машину всегда, даже если на улице ниже 30 мороза. Удобно и спокойно. Думаю, горожане лишь «за» снос заброшенных, неиспользуемых гаражей. Но если власти города заботятся об общем благе, это не должно быть за счет граждан. А здесь разговор об интересах тысяч семей уральцев.

По словам председателя ГК «Победа» Геннадия Безрукова, кооператив занимает площадь более девяти гектаров. Здесь расположены 2 000 гаражей, из них около 650 приватизированы, их хозяева имеют акты на землю. Если коо­ператив расформируют, нагрузка на дворовые территории этого микрорайона многократно возрастет.

Проблему отсутствия отдельных охраняемых парковок и, как следствие, загромождения дворов автомашинами городские власти держат на контроле. Но вопрос так и не сдвинулся с мерт­вой точки в нужном направлении. Несколько лет назад даже было дано распоряжение убирать машины из дворов на ночь, чтобы жильцам легче дышалось. Некоторым автовладельцам пришлось заплатить штрафы. Но инициатива быстро сошла на нет, а платные паркинги в областном центре так и не появились.

– На сегодня есть технологии, по которым условно на одном парковочном месте на карусельной парковке может находиться до 10–12 автомобилей. Можно построить подземный паркинг, разместив сверху детские игровые и спортивные площадки. Некоторые говорят: «Это не для нас, мы еще не созрели». Да созрели уже! Люди хотят комфорта, хотят освободить дворы от машин. Посмотрите, каких только авто нет во дворах – от ретро до последних моделей. Уверен, их владельцы могут позволить себе купить или арендовать парковочное мес­то, – считает заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев. – Проб­лема в другом. Пока бизнес не заинтересован в строительстве паркингов, опасается вкладывать в это деньги. Квартира без места для автомобиля стоит дешевле, а значит, продать ее застройщик может быстрее.

Мы сегодня в принципе меняем архитектурно-планировочное задание, прописывая в нем, что в случае возведения дома из семи этажей и выше должно быть преду­смотрено строительство подземного паркинга. Иначе просто не согласуем эскизный проект. Это тоже сложный аспект, поймите. Бизнес начинает сетовать, что ущемляются его права. Строится подвал, в котором можно разместить паркинг. Но у нас конструктивно эти дома кирпичные, и у них ограничена возможность в плане расстановки несущих стен. Строители просто не хотят себе жизнь усложнять в плане разработки более сложного проекта, выбора стройматериалов, поиска покупателей, готовых заплатить за жилье более высокого уровня комфорта.

По словам заместителя акима, тему строительства паркингов лично он поднимает в течение нескольких лет, обсуждая ее с инвесторами.

– Да, в 10-м микрорайоне этот момент был упущен, не обязали в свое время застройщиков строить жилье с подземными паркингами, – соглашается он. – Но там дома стоят на достаточно большом расстоянии друг от друга, так что место есть. В микрорайо­не «Акжаик», который сегодня только начал застраиваться, в каждом квартале предусмотрено место под многоуровневую парковку. Даже в центре города можно найти место, если захотеть.

Что же касается гаражных кооперативов, хотя и устаревшей, но все же действующей альтернативы пока несуществующим паркингам, то их снос и строительство на этих территориях скверов, спортивных сооружений, жилых домов в акимате считают правильной тенденцией развития городской территории.

– В городе 10 гаражных кооперативов, это около 14–15 тысяч гаражей. Половина из них разрушена, половина приспособлена под склады, объекты малого бизнеса, под бытовые нужды, для хранения солений в погребах. По прямому назначению они практически не используются. Если вы скажете, что люди ставят машины в гараж, я очень сильно удивлюсь, – говорит Асхат Кульбаев. – Вряд ли найдете гаражи, которыми ежедневно пользуются, может быть, за исключением ГК «Победа», который находится внутри жилого комплекса.

Посмотрите на «Чаган», «Строи­тель», «Урал» – сколько там гаражных развалин. Порядка 80 гектаров городской земли, занимаемых кооперативами, – территория, которая не эстетически, ни экономически, ни эргономически не подходит ни под что. Законодательство позволяет изымать земли при необходимости для государственных нужд. В данном случае – чтобы создать общественно-полезное пространство. К примеру, на мес­те ГК «Мотор» по генеральному плану предусмотрен сквер, на территории ГК «Победа» по плану детальной планировки будут возведены школа и жилой комп­лекс. На участке, который сейчас занимает ГК «Чаган», – многофункциональный спортивный комплекс, здания общественного назначения и сквер. Никто не собирается нарушать имущественные права владельцев гаражей, они защищены законом. Никто ничего не заберет, не выплатив адекватной рыночной компенсации. Кого не устроит сумма, могут обращаться в суд.

Для возмещения по ГК «Мотор», где расположены 104 гаража, из которых 85 имеют законных владельцев, из бюджета уже выделено 150 млн тенге. Компенсация заметно выше рыночной стоимости среднего гаража, например, в ГК «Победа». Но, как отметили в городском акимате, основная претензия, по которой собственники не согласны расстаться с имуществом – оценка ниже рыночной. По словам владельцев гаражей, как в этом, так и в других кооперативах, дело не в деньгах, а в отсутствии приемлемых вариантов решения парковочной проблемы.

Когда в областном центре будут построены паркинги и будут ли они вообще – вопрос в первую очередь к руководству города. Это задача властей – убедить инвесторов в перспективности таких проектов и проконтролировать, чтобы участки, обозначенные в генплане под паркинги, не «ушли» под развитие бизнеса других направлений.