Гармонь Майры Шамсутдиновой

Приезжая в старый славный город Павлодар, всегда вспоминаю знаменитую казахскую певицу Майру Шамсутдинову. Один из самых замечательных фактов из ее биографии, на мой взгляд, заключается в том, что смелая и жизнелюбивая Майра стала первой в истории казахского драматического театра женщиной-актрисой. А еще в том, что благодаря ее таланту в Казахской степи прославилась и стала популярной гармонь, под которую она так любила петь. Благодаря своему композиторскому и исполнительскому таланту Майра стала известна за пределами Казахстана.

Творчество Майры Шамсутдиновой сегодня занимает почетное место в музыкальной культуре Казахстана. Родилась она в 1890 году в Павлодаре (в те годы город Кереку) в бедной семье татарина и казашки. Майра была единственным ребенком, и отец не мог ей отказать, когда подростком она попросила купить гармошку. Уж очень хорошо она пела казахские, татарские и русские песни, а под аккомпанемент гармони они звучали еще лучше. И Майру стали приглашать на все праздники. Репертуар красивой и юной певицы состоял из павлодарских, семипалатинских, баянаульских песен, которым она училась во время кояндинских и баянаульских ярмарок. И здесь она познакомилась и подружилась с известными певцами Исой Байзаковым, Кали Байжановым и Амре Кашаубаевым. Неудивительно, что Мухтар Ауэзов пригласил Майру вместе с ними к участию в большом концерте народных талантов, который он организовал в 1924 году в Семипалатинске.

Самый удобный путь, соединяющий Кереку и Семипалатинск, – по Иртышу на пароходе, пассажиры которого к тому же были благодарными слушателями. Тем более когда песни исполняла Майра под гармошку. Гармонь быстро завоевала симпатии казахского народа и стала популярной именно благодаря незаурядному таланту таких народных исполнителей, как Нартай, Шашубай и, конечно же, Майра. Интересно, что именно на пароходе в 1926 году состоялась знаменательная встреча Майры с выдающимся фольклористом, тонко чувствовавшим и понимавшим народные кюи Александром Викторовичем Затаевичем.

Он по достоинству оценил талант певицы и во время нескольких дней общения смог записать 13 песен Майры, которые опубликовал в своем сборнике «500 казахских песен и кюев». Там же в примечаниях Затаевич дал словесный портрет Майры и свои восторженные впечатления от ее пения под аккомпанемент гармоники. И он первым отметил незаурядные артистические дарования самобытной исполнительницы. Поэтому совершенно понятно, что как только ей представилась возможность выйти на сцену не только певицей, но и драматической актрисой, Майра сразу этим воспользовалась. В 1926 году в Кереку как раз организовали драматический кружок, впоследствии выросший в драматический театр. Так Майра Шамсутдинова стала первой из казахских женщин актрисой.

Дело в том, что по традиции народной эстетики женские роли в театре на Востоке исполняли юноши, подражавшие женским манерам. Майре несложно было играть женские роли. Но ей потребовалась большая смелость, чтобы первой из женщин выйти на сцену в роли актрисы. Надо признать, что здесь ей во многом помог уже заслуженный ею авторитет певицы. И к тому же с еще экзотическим для тех времен инструментом в руках – гармоникой.

Особой популярностью пользовались ее собственные песни, такие как ставшая широко известной «Майра», представляющая классический жанр автопортрета певца, поющего о себе. В классику песенной лирики вошла и ее песня «Бакша» («Сад»), покорившая прекрасной мелодикой и проникновенной любовной поэзией. О высокой любви народа к певице свидетельствует присвоение ее имени улицам в Павлодаре и Алматы. Кроме того, в Павлодаре с большой любовью создан дом-музей народного творчества имени Майры. В Казахском государственном женском педагогическом университете ежегодно проводится конкурс молодых певиц, аккомпанирующих себе на гармони, баяне и аккордеоне. Причем участвуют в нем не только юные казахстанки, но и девушки из Татарстана, Башкирии, других регионов России, приезжают певицы из Китая.

В Павлодарском областном историко-краеведческом музее есть изумительная панорама кояндинской ярмарки с ее ярким персонажем – Майрой Шамсутдиновой с гармоникой в руках. Красивый неповторимый костюм певицы и ее тульская гармошка и сегодня продолжают вызывать восхищение и интерес многочисленных поклонников ее таланта.



Юрий АРАВИН, музыковед, заслуженный деятель искусств РК, кавалер ордена «Парасат»