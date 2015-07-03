Гармоничный симбиоз Свежий выпуск 428 Жулдыз АЙТЖАНОВА

«Мы – наследники тысячелетней культуры Великой степи. На ее традициях, по моему мнению, и должна основываться концепция архитектурного облика Астаны, – считает автор Государственного герба РК Жандарбек Малибеков. – Примером выражения глубокой национальной идеи в экстерьере столицы является монумент «Байтерек». Корни этого символического древа отходят к традициям предков, идее «Мәңгілік Ел», озвученной Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым».

С каждым годом казахстанская столица становится все более привлекательной как для жителей других регионов страны, так и для иностранных гостей, считает известный скульптор и архитектор Сакен Нарынов.

«Астана, где проявились тенденции современной архитектуры XXI века, должна стать не только культурным, но и духовным центром Евразии», – считает он.



