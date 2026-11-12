Гармония науки и духовности

Фото: пресс-служба Satbayev University

Выдающиеся научные открытия требуют глубоких знаний, пытливого ума и смелости выходить за пределы привычных представлений. Но подлинный масштаб личности ученого определяется также его нравственными принципами, верностью убеждениям и готовностью отстаивать их даже в самые трудные времена. Именно таким человеком был Акжан Машанов – основоположник казахстанской геомеханики, исследователь наследия аль-Фараби, педагог и патриот.

Он обладал мужеством защищать талантливую молодежь, поддерживать родной язык и культуру в годы, когда подобная позиция могла стоить человеку карьеры и благополучия. Его жизнь показывает, насколько тесно связаны научный поиск, гражданская ответственность и духовные ценности.

В честь 120-летия со дня рож­дения академика Машанова в Satbayev University прошла меж­дународная научно-практичес­кая конференция, в которой приняли участие ученые и специалисты из Казахстана, США, Саудовской Аравии, Чехии, России, Узбекистана и Кыргызстана. Они обсудили современные технологии изучения и освоения недр, применение искусственного интеллекта, цифрового моделирования и спутникового мониторинга в геологоразведке и горнодобывающей отрасли. Эти исследования развивают научные направления, у истоков которых стоял Акжан Машанов.

Научное становление исследователя проходило в годы, когда Каныш Сатпаев закладывал основы национальной геологической школы. Их объединяло стремление изучать природные богатства Казахстана, развивать отечественную науку и применять научные знания для решения задач страны. «Самое главное – необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым», – подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 апреля 2024 года на заседании Национального совета по науке и технологиям. Эти слова обретают особый смысл, когда мы обращаемся к наследию Акжана Машанова. Его жизнь показывает,­ насколько важны для ученого широкий кругозор, стремление к новым знаниям и преданность своему делу.

История казахстанской науки тесно связана с именем Каныша Сатпаева. Он сформировал национальную геологическую школу, организовал исследования минеральных ресурсов Казахстана и подготовку отечественных специалистов. Среди тех, кто продолжил его дело, был и Акжан Машанов – один из первых выпускников Казахского горно-металлургического института, ныне Satbayev University. Здесь же он окончил аспирантуру и продолжил научную деятельность. С 1957 по 1997 год работал профессором Казахского политехнического института, как тогда назывался университет. С 1959 года возглавлял кафедру «Маркшейдерское дело».

Акжан Машанов внес значительный вклад в становление высшего технического образования Казахстана. Главным направлением его инженерных исследований стала геомеханика – нау­ка о поведении горных пород под воздействием природных и произ­водственных нагрузок.

С развитием горнодобывающей промышленности возрастала необходимость изучения процессов, происходящих в земных недрах. Устойчивость подземных выработок, распределение напряжений в горных массивах и изменения, возникающие при добыче полезных ископаемых, непосредственно влияют на безо­пасность производства. Акжан Машанов исследовал строение и механические свойства горных пород, закономерности их движения и изменения состояния недр при разработке месторождений. Под его руководством развивались исследования в области гео­механики и маркшейдерского дела, совершенствовались методы безо­пасного освоения недр. Результаты этих исследований нашли применение при освоении Каратауского фосфоритного бассейна, месторождений Акбакай, Акжал, Жезказган и Жыланды.

Акжан Машанов продолжил дело Каныша Сатпаева, сосредоточившись на сложных геомеханических процессах. Сегодня эти направления развиваются с применением цифрового моделирования, автоматизированных систем мониторинга, спутниковых измерений и современных геодезических методов. Новые технологии позволяют точнее оценивать состояние горных массивов, прог­нозировать риски и повышать безопасность горных работ.

Особое место в научной деятельности Акжана Машанова занимало изучение наследия Абу Насра аль-Фараби. Великий мыслитель-энциклопедист внес значительный вклад в развитие философии, логики, математики, музыки и естественных наук. Его труды оказали влияние на научную и философскую мысль Востока и Запада. Акжан Машанов изучал биографию мыслителя, сопоставлял исторические источники, исследовал его труды и стремился научно обосновать связь аль-Фараби с Отрарским регионом. Чтобы самостоятельно работать с оригинальными текстами, Акжан Жаксыбекович уже в зрелом возрасте освоил арабский язык. В знак признания заслуг в исследовании научно-философского наследия Абу Насра аль-Фараби в научном сообществе за ним закрепилось почетное имя аль-Машани.

Важную роль в развитии этих исследований сыграла поддержка Каныша Сатпаева. Акжан Машанов поставил перед Академией наук Казахстана вопрос о систематическом изучении наследия аль-Фараби и переводе его трудов. Эта инициатива способствовала становлению казахстанского фарабиеведения. Работа проходила в условиях советского периода, когда изучение отдельных страниц национальной истории и духовного наследия сталкивалось с идеологическими ограничениями. Несмотря на трудности, Машанов продолжал свои исследования. Сегодня имя Абу Насра аль-Фараби широко известно в Казахстане, его труды изучают ученые, а научное наследие получило международное признание. 1150-летие со дня рождения великого мыслителя отмечалось на международном уровне при поддержке ЮНЕСКО.

Акжан Машанов был человеком большого гражданского мужества. В 1960-е годы, когда даже интерес к родному языку и национальной культуре мог стать поводом для обвинений в национализме, он смело поддержал студентов Казахского политехнического института, создавших литературное объе­динение «Бәйшешек». Когда организатор кружка Улыкпан Сыдыков, впоследствии заслуженный деятель Казахстана, академик Национальной академии естественных наук, доктор философских наук, профессор и проректор Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева, столкнулся с преследованием, Машанов встал на его защиту. При его поддержке студенты продолжили свою дея­тельность, организовали встречи с Ильясом Есенберлиным и другими выдаю­щимися деятелями казахской культуры. Для Машанова верность своему народу выражалась в конкретных поступках: поддержке талантливой молодежи, защите родного языка, сохранении культурного наследия. Так он способствовал пробуждению национального самосознания целого поколения.

Акжан Машани продолжал традиции всестороннего изучения мира, объединяя в своих исследованиях естественные и гуманитарные науки. Основоположник отечественной геомеханики, он глубоко изучал историю, философию, астрономию и научное наследие Востока. Такой кругозор помог ему оценить масштаб личности аль-Фараби и посвятить многие годы изучению его трудов. В этом заключается один из главных уроков ученого: глубокие профессиональные знания, широкий кругозор и стремление постоянно учиться открывают новые возможности для научного поиска. Еще антич­ные мыслители стремились к целостному пониманию мира, а ученые средневекового Востока, среди которых особое место занимает Абу Наср аль-Фараби, развивали представления о единстве и взаимосвязи наук.

Сегодня Министерство науки и высшего образования уделяет особое внимание развитию университетской науки, подготовке инженерных кадров и сотрудничеству вузов с промышленностью. Эти направления тесно связаны с научными традициями, заложенными Канышем Сатпаевым и Акжаном Машани.

В Satbayev University ученые исследуют месторождения, совершенствуют технологии добычи и переработки минерального сырья, разрабатывают способы сокращения промышленных отходов и рационального использования природных ресурсов. Особое внимание уделяется промышленной безопасности и снижению воздействия производства на окружающую среду. Эта работа соответствует задачам инициативы «Таза Қазақстан», направленной на бережное отношение к природе.

Сохранение научных традиций обеспечивают преемственность поколений и научные школы. Акжан Машани воспитал целую плеяду инженеров и исследователей, многие из которых продолжили его научные разработки.

Одна из его учениц – доктор технических наук, профессор Маржан Нурпеисова. Под руководством Акжана Машанова она защитила кандидатскую диссертацию и продолжает развивать его научное наследие. К 120-летию ученого Маржан Байсановна подготовила книгу «Аңыз адам, абыз адам, нағыз адам», посвященную его жизни и деятельности. По ее инициативе учреждены три именные стипендии имени Акжана Машани для студентов Satbayev University, проявивших успехи в учебе и интерес к научным исследованиям. На юбилейной конференции Маржан Нурпеисова была награждена медалью «Жоғары білім саласына қосқан үлесі үшін» за многолетний вклад в развитие науки и высшего образования.

В Satbayev University бережно сохраняют память об Акжане Машанове. В университете установлен бронзовый бюст ученого, создана экспозиционная галерея, посвященная его жизни и исследованиям. Особое место занимает аудитория № 224 Горного корпуса, которую Акжан Жаксыбекович лично открыл в 1996 году. В 2022-м она была модернизирована и оснащена современным оборудованием. Сегодня здесь продолжают учиться студенты. Еще одним важным событием юбилейного года стало решение о присвоении кафедре «Маркшейдерское дело и геодезия» имени академика Акжана Машанова. Это дань уважения ученому, посвятившему многие годы развитию отечественной геомеханики и подготовке инженерных кадров.

Жизненный путь Акжана аль-Машани напоминает нам о глубокой связи науки и духовной культуры. Исследуя земные нед­ра, он стремился раскрыть закономерности природы. Изучая наследие аль-Фараби, помогал возвращать нашему народу забытые страницы его интеллектуальной истории. Воспитывая учеников, передавал новым поколениям знания и культуру

научного поиска.

Сегодня, продолжая традиции Каныша Сатпаева и Акжана Машани, мы стремимся развивать отечественную инженерную школу, укреплять научный потенциал страны и готовить специалистов, способных создавать собственные технологии. В этом мы видим наше служение Казахстану и продолжение дела выдающихся ученых.