​Гармония спектра культур и религий

Приветствуя работу форума, заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев напомнил слова Нурсултана Назарбаева о том, что эффективная модель мира и согласия – это базовый фактор успешности развития нашей страны.

– Как вы знаете, в Казахстане на 15 языках выходят 60 СМИ, в том числе 34 газеты и 26 сайтов этнокультурных центров. В них представлена вся многогранная деятельность ассамблеи. В театрах Казахстана идут постановки на разных языках, включая английский, азербайджанский, немецкий, корейский, уйгурский, узбекский, дунганский и другие. Благодаря этому развивается казахстанская культура мира и согласия, происходит взаимообогащение на основе принципов единства и много­образия, – подчеркнул Баглан Майлыбаев.

Заместитель председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов с особой гордостью отметил, что нынешний диа­лог СМИ, представителей гос­органов и ассамблеи стал вторым медиа­форумом с международным статусом. Ранее в течение семи лет такие встречи проходили на республиканском уровне. Новый уровень мероприятия позволил привлечь к диалогу известных журналистов и публицистов, руководителей СМИ и исследователей из России, Турции, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

– Вопросы межнационального согласия – это тема, которую необходимо освещать каждый день, – считает Ералы Тугжанов. – Не бывает раз и навсегда установленного согласия между разными этническими группами. Постоянно необходим информационный обмен, потому что этнические вопросы – это очень чувствительная тема.

Он напомнил, что именно благодаря широкому обсуждению и вынесению в информационное поле вопросов межэтнического взаимодействия в Казахстане стало возможным снятие ряда разобщающих понятий, так называемых «разделительных линий».

Казахстанская модель построения межэтнических взаимоотношений становится все более популярной не только на территории СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. С гармонией природного спектра сравнил казахстанское полиэтническое общество представитель совета попечителей Фонда журналистов и писателей Турции Еркам Туфан Айтав. Он обозначил свое понимание термином «общество эбру», где слово «эбру» означает гармоничное сочетание цветов.

– Общество «эбру» – это различные этнические группы, живущие в тесном сотрудничестве, взаимодействии, оказывая друг другу уважение и почет, – пояснил Еркам Туфан Айтав. – Как достигнуть такого идеального общества? Здесь важна роль государства и роль СМИ. Государство не выделяет и не обособляет ни одну из этнических групп, в стране действуют законы, предупреждающие отстранение и отделение какого-либо этноса. Это то, что мы видим в Казахстане.

При этом и государство, и СМИ должны работать над укреплением в обществе идей взаимного уважения, терпимости, межнационального и межрелигиозного согласия.

В качестве других типов полиэтнического взаимодействия Еркам Туфан Айтав привел примеры «общества – сплава» и «мозаич­ного общества».

При этом сплав, по его словам, строится на принципах ассимиляции, когда в стране правит одна этническая группа, а все другие должны принять правила и принципы главенствующего этноса, отказавшись от собственной культуры, религии и мировоззрения. Такое общество противоречит базовым правам человека и фактически приводит к обеднению и уничтожению культурного многообразия.

Мозаичный тип взаимодействия предусматривает сохранение разнообразия культур, но этносы разобщены, зачастую враждебны по отношению друг к другу. Такой тип общества становится мишенью для различного рода провокаций и основой для возникновения гражданских войн.

Поэтому, как отметил турецкий эксперт, так важно, чтобы наибольшее число стран переходило на построение полиэтнического взаимодействия по типу «эбру», к которому наиболее близко казахстанское многонациональное общество.

Пока турецкие политологи и эксперты изучают и сопоставляют различные варианты достижения согласия между этносами, соседи Казахстана готовы принять на вооружение нашу модель. В России на различных уровнях рассматривается вопрос создания ассамблеи народа по казахстанскому образцу.

– Сейчас в России нет аналога АНК, хотя возможно близким к этой модели можно назвать ряд структур, имеющих статус неправительственных организаций, одна из которых называется «Ассамблея народов России», – рассказал эксперт по Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. – Но проблема в том, что это – не государственные структуры, они разобщены в своей работе, зачастую не учитывают конфессиональный аспект. Я считаю, что в данном случае Россия отстает от Казахстана. Нам необходим именно такой институт, как АНК. И здесь не нужно стесняться этого подхода – необходимо копировать казахстанский опыт, который доказал свою успешность.

В рамках форума также состоялись три панельные сессии, мастер-классы отечественных и зарубежных спикеров, выставка СМИ этнокультурных объединений и фотовыставка «Год АНК».

Панельную сессию для журналистов печатных СМИ «Медиакультура в контексте общественного согласия» провел главный редактор газеты «Айкын» Нурторе Жусип. По его словам, Казахстан состоялся как уникальное государство, где в согласии и мире живут все народы и этносы. Но в этих условиях на журналистах лежит особая ответственность. Это очень тонкая и деликатная сфера, и любое искажение опасно.

Главный редактор Алматинской областной газеты «Огни Алатау», член АНК Атсалим Идигов говорил об этножурналистике, которая выполняет роль интегратора в сплочении народов, сохраняя традиции и обычаи. Журналисты должны больше писать о том, что нас объединяет, считает спикер. В числе проблем А. Идигов назвал нехватку профессионалов, специализирующихся на этнической тематике.

Панельную сессию для электронных СМИ «Журналист-медиатор: возможности и перспективы» провела председатель Клуба журналистов АНК, директор радио «Астана» Гульмира Каракозова. Преимуществ у медиации много: экономия времени, средств, разрешение конфликта в итоге. От журналиста-медиатора не нужно ждать решения правовых, уголовных, психологических проблем. Главная его цель – показать, что жизнь без конфликтов реальна.

– Благо, в нашей стране не было крупных межэтнических конфликтов, в которых бы СМИ пришлось выступать в роли медиатора. В этом большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана, уникального института, которому в нынешнем году исполнилось 20 лет, – сказала Г. Каракозова. – Примечательно, что около 150 стран мира интересуется опытом построения казахстанской модели межэтнического согласия, модели Нурсултана Назарбаева.

В третьей сессии «Влияние блого­сферы и социальных сетей на формирование культуры мира в обществе» под руководством заместителя директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Газиза Телебаева приняли участие шеф-корреспондент представительства ИА «Синьхуа» в Казахстане Чжоу Лян и главный редактор газеты New Baku Post, журналист-политолог Тофиг Аббасов. Гость из Азербайджана также провел мастер-класс на тему «Блоггинг – современный тренд в продвижении контента».

– Сегодня очень важное мероприя­тие в свете растущих вызовов, потому что, помимо того, что здесь создается площадка для взаи­модействия и диалога, это еще и возможность посмотреть на себя со стороны, – сказал в интервью Т. Аббасов. – Наряду с поиском моделей и механизмов межнационального согласия необходима дискуссия по поводу создания единого информационного согласия, так как многие наши беды возникают как раз таки от недоинформированности. Я рад участию в медиафоруме, все стремительно меняется, и надо постоянно думать о том, как быть в тренде.

Что касается блоггинга, то, по словам представителя Азербайджа­на, это огромная необъятная сфера, где частично сосредоточены силы профессиональной журналистской когорты, но в основном это «народное ополчение» журналистики, которая, с одной стороны, подпитывает профессионалов информационно, а с другой – дает иное видение проблемы. Блоггинг – платформа простых людей, которые хотят высказаться, и они имеют на это право. Но надо быть лапидарным, конкретным, надо знать цель, с которой выступаешь в блоге, и обязательно раскрывать тему до конца.

Еще один важный жанр – журналистское расследование – стал темой мастер-класса обозревателя газеты «Вести сегодня» (Латвия) Владимира Решетова. Спикер на примерах рассказал об особенностях жанра, в котором главное – оставаться объективным и использовать не менее трех независимых источников информации: судебное дело, слух, конфиденциальную информацию, слив, появление компромата в других СМИ. Этика журналистского расследования – тонкий материал, и она сравнима с этикой этножурналиста, где весомо каждое слово.

Изучению межэтнических ценностей народа Казахстана, разработке медиатехнологий посвятила свой мастер-класс доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой печати и электронных СМИ КазНУ им. Аль-Фараби Гульмира Султанбаева.

Завершился второй день медиа­форума АНК церемонией награждения победителей творческого конкурса в области этножурналистики «Шанырак». Сегодня после брифинга в Службе центральных коммуникаций участники разъедутся по домам до следующих встреч в формате АНК.