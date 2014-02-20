Эмоциональный накал заложен уже в самом сюжете: воспользовавшись тем, что жена собралась навестить любимую маму, хозяин дома решил пригласить в гости любовницу. Но только этим любовный треугольник не ограничивается. Жена, узнав, что супруг позвал своего друга, который по совместительству является ее любовником, передумала ехать к маме в надежде провести приятный вечер в обществе своих мужчин. Она не догадывается, что у любовницы супруга сегодня день рождения, и он позаботился о праздничном ужине, пригласив для этого повариху. В общем, все смешалось в доме Жаклин и Бернарда, каждый из которых живет в предвкушении приятного вечера. Увы, хорошо спланированный каждым из героев праздник пошел совсем по иному сценарию, и им приходится, что называется, на ходу вживаться в неожиданные для себя роли.

– На сцене разыгрывается классическая комедия положений из разряда тех, что особенно любят зрители, – говорит Игорь Вербицкий, главный режиссер областного русского драматического театра. – Конечно, есть в пьесе и познавательные, и поучительные моменты. В жизни ведь тоже часто семейные отношения превращаются просто в игру. А если учесть, что события разворачиваются во Франции, то страсти кипят еще те! Водоворот интриг стремительно затягивает новых участников истории, все больше и больше запутывая происходящее. В какой-то момент герои не понимают, что происходит. В итоге им и зрителям ничего не остается, как только смеяться.

Все актеры прекрасно справились с отведенными ролями. Пьеса «Гарнир по-французски» хороша тем, что в ней все герои – главные, и у каждого актера есть возможность показать мастерство перевоплощения.

Уже в марте сопереживать французским страстям на сцене смогут жители Байконура, хорошо знакомые с творчеством Южно-Казахстанского областного русского драматического театра. А в апреле такая возможность появится и у атыраусцев – на гастроли в их город труппа отправится впервые.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент