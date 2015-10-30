Свежий выпуск Гарсон, на старт! Марина МИХАЙЛОВА

Наперегонки с подносами в центре города бегали официанты. Такого алматинцы еще не видели. Необычный конкурс собрал толпу зрителей и вылился в «веселые старты». Участвовать в забеге пожелали 50 гарсонов из разных ресторанов города, однако соревновались только 15.

Мастера гостеприимства демонстрировали скорость спринтера, координацию атлета и ловкость рук фокусника. Они нарезали круги вокруг фонтана и бежали с подносом двести метров. Причем, как и на работе, надо было маневрировать между столами и стульями. А на подносе нести пустую бутылку и два стакана, доверху наполненные водой. Поддерживать поднос второй рукой или менять руки запрещалось. Победитель должен был прийти к финишу первым, и при этом ничего не задеть, не пролить, не уронить и не разбить.

– Будут четыре забега, – объявило жюри. – Девушки и парни соревнуются отдельно.

– Несложные задания. Справимся! – на старте предвкушали победу гарсоны.

Но оказалось…

Фонтан эмоций уже забурлил на кроссе вокруг фонтана. Одна из девушек толкнула соперницу, а парни бежали с такой прытью, что их заносило в стороны. Далее требовалось произвести нехитрые действия: открыть бутылку, налить из нее воду в стаканы, закрыть бутылку и поставить все это на поднос. Сделать это легко и изящно, держа осанку, получилось далеко не у всех: после «фонтанной» гонки у конкурсантов сбилось дыхание и подрагивали руки. На забеге с подносами официанты пошли вразнос. Посуда падала на подносах, как шары в боулинге, и летела на пол, как на разгулявшейся свадьбе. Летали и сами подносы: один со всей посудой едва не угодил в зрителей, другой разбился на финише.

В итоге было разбито 14 стаканов и шесть бутылок. Нарушения допустили почти все официанты. «Разбил все. Поддержка второй рукой. Срезал круги. Не пробежала между столами и стульями. Раньше начал старт. Опрокинул на себя стаканы и намочил брюки…» – зафиксировало жюри нарушения.

Но промахи веселили и зрителей, и участников. Смех, улыбки и шутки сопровождали весь конкурс.

– Забег получился увлекательным. Такой драйв испытал, – сказал один из официантов Ильяс Султанов. – Заявку на конкурс подал сразу. Было интересно проверить свои профессио­нальные навыки. Официантом работаю около трех лет. Быстрота и ловкость – основные требования в нашей работе. Одно неловкое движение – и можно уронить весь поднос. У меня тоже посуда летела, и хорошо, что не на посетителей. Последний раз, например, готовый коктейль уронил. Но самое главное – это проявление чуткости и вежливости к гостям ресторана. Нельзя забывать, что человек пришел в рес­торан не только покушать, но и отдохнуть. И гостей нужно обслуживать приветливо, доброжелательно, тактично и расторопно.

Приз конкурса оказался чисто символичным – «золотой» поднос. Умудрившись пройти дистанции без сучка и задоринки, его заслужили Гульмарал Темешбай и Айбек Асилов.

– Главная цель забега – повышение престижа профессии официанта, – сказала Алма Жайылганова, директор одного из ресторанов Алматы и организатор мероприятия. – Подобные марафоны проводят во многих странах Европы, где официант – профессия уважаемая. Один из самых массовых и зрелищных организуют в Брюсселе: там тысячи гарсонов бегут с подносом два с половиной километра. И было бы здорово, если бы такие конкурсы проходили и в нашей стране.

Похоже, забег алматинских официантов положил этому начало.