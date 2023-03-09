Гашиш и патроны изъяли у 60-летнего павлодарца

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Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков 60-летнего жителя областного центра, сообщает Kazpravda.kz.

"При проведении обыска по месту жительства оперативники обнаружили свертки с неизвестным веществом и патроны гладкоствольного оружия разного калибра, а также высушенные кусты наркосодержащего растения. По результатам исследования установлено, что изъятые вещества являются гашишем, общей массой 57 грамм", - проинформировали в областном ДП.

Подозреваемый арестован.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в полиции.