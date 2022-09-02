Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана

В Нур-Султане прошла спецоперация по ликвидации канала сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни задержана 52-летняя хозяйка, которая реализовывала "зелье" у себя в заведении под кодовым словом "горячие пирожки".

При обыске помещения кафе и пристройки, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Там же найдены 2,5 млн тенге, полученные от продажи наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 килограмма гашиша, который был подготовлен к реализации.

Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".

Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы, сообщил заместитель начальника ДП города Нур-Султан Куаныш Орынбетов.