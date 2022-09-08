Гашиш сбывал администратор кафе в Нур-Султане

Столичные полицейские провели спецоперацию по ликвидации канала сбыта наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в одном из кафе задержан ранее судимый за наркопреступления 44-летний администратор, который под прикрытием продажи пива, реализовывал "зелье" у себя в заведении.

При проведении обыска в кафе, пакет с гашишем был найден в коробке возле мангала. В пакете обнаружено 30 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации.

"При проведении спецоперации общий вес изъятых наркотиков составил более 1,6 кг гашиша, который не дошел до потенциальных наркопотребителей. Задержанный дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере", – рассказал исполняющий обязанности начальника УПН Еркеш Калыков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП. Устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.