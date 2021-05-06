Гастролеры-домушники из Темиртау обворовывали квартиры алматинцев

В настоящее время доказана причастность фигурантов к 9 квартирным кражам, имевшим место в спальных районах города.
"Больше всего эта группа орудовала в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском и Жетысуском районах города. В ее составе – трое жителей Темиртау, Карагандинской области, двое из которых ранее уже имели судимости за имущественные преступления. Подозреваемых задержали на съемной квартире. Там же в ходе проведения санкционированного обыска были изъяты ключи, отмычки и другие подручные средства, использованные "домушниками" при визите в чужие жилища", – рассказал заместитель начальника ДП Алматы Берик Абильбеков.
По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, последнее преступление подозреваемыми было совершено 20 апреля. Около четырех часов дня они путем подбора ключа проникли в один из домов по улице Сыпатаева, откуда похитили 300 тысяч тенге и золотые изделия.
"В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление других преступных эпизодов, а также канал сбыта краденого имущества. Подозреваемые взяты под стражу", – подчеркнул Абильбеков.