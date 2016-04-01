Гастрольный тур Али Окапов начнет с Западного Казахстана
Жания Уранкаева
Первые сольные концерты молодой певец Али Окапов даст в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Второго апреля мы едем в Актау, третьего – в Жанаозен. Потом мы делаем перерыв в несколько дней, после седьмого числа у нас будет концерт в Уральске, Аксае и Актобе", – сказал в телефонном интервью директор певца Ерлан Алимов.
В целом в рамках гастрольного тура Окапов посетит ряд областей страны.
"Зрителям мы представим полуторачасовую программу, в качестве приглашенной гостьи сольного концерта выступит молодая певица Индира Едильбаева. Также сейчас решается вопрос с местным артистом, который будет открывать концерты Али", – раскрыл подробности Алимов.
Отметим, что наравне с известными, давно полюбившимися произведениями Окапов исполнит и свежие песни.
"В программе лиричные и танцевальные песни. Али исполнит посвящение Батыру, песни о любви и дружбе. В основном песни на казахском языке, но есть и пару песен на русском. В целом, мы приготовили сбалансированную программу", – проинформировал директор исполнителя.
Примечательно, что за пять лет карьеры Али Окапов впервые дает сольные концерты.
"С 2012 года, все это время он готовился к этому. Так как для него запись альбома, сольные концерты – очень важные события. В отличие от многих малоизвестных артистов, которые, не успев появиться на сцене, сразу дают сольники, Али со всей ответственностью подходит к выступлениям", – резюмировал Ерлан Алимов.
Добавим, что после серии концертов в ЗКО команда Али Окапова планирует отправиться на север страны.
Также в преддверии концертов Окапов в своем личном instagram-аккаунте запустил конкурс для поклонников своего творчества. Подробнее здесь.