"Гаудеамус игитур" в честь казахстанцев Статьи 722 Юрий ЛИФИНЦЕВ

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Кого хочешь – выбирай...



Напомним группу сильнейших команд: Южная Корея – 47 золотых медалей, Россия и Китай – по 34, Япония – 25, США – 20, Франция – 13, Италия – 11... Вот теперь можно "с картами на руках" анализировать произошедшее в Кванджу. Сразу сделаем важную оговорку: на правах хозяев соревнований южнокорейцы включили в программу своих стартов несколько необязательных для универсиад видов спорта, но, естественно, очень развитых в Стране утренней свежести. Причем в таэквондо решили разыграть аж 23 (!) комплекта медалей. В итоговой турнирной таблице у команды Южной Кореи, как видим, значатся 47 золотых медалей, 24 из которых хозяева выиграли в «своих» видах спорта – стрельбе из лука, дзюдо и таэквондо (по 8 высших наград в каждом из названных видов).



Никто не спорит: стрельба из лука, дзюдо, таэквондо – уважаемые во всем мире олимпийские дисциплины, но далеко не всегда включаемые в программу летних универсиад. Если б Студенческие игры проходили где-нибудь в Европе, то их организаторы наверняка постарались бы включить в программу что-нибудь другое. Вспомним, к примеру, предыдущую Всемирную летнюю универсиаду в Казани. Два года назад россияне отдали предпочтение несколько иным видам спорта, включив в программу как свой "дополнительный паек" вольную и греко-римскую борьбу, бокс, самбо. Никто же не запрещает расширять границы универсиад за счет все новых и новых видов спорта! И если мы сейчас подчеркиваем, что южнокорейцы победили в командной борьбе благодаря своим робин гудам и мастерам татами, то давайте вспомним, сколько золотых медалей россияне завоевали в городе на Волге. Трудно поверить, но 156!



И два года назад в четверке сильнейших были те же студенческие сборные России, Китая (26 золотых медалей), Японии (24) и Южной Кореи (17).



Не гадания, а анализ



Медали разные бывают. Три золотые два года назад принесли нам 19-е место, при этом не важно, сколько в копилке "серебра" и "бронзы". 6 золотых нынче "тянут" на 11-е место, даже если в графе у команды вообще нет ни одной серебряной награды...



Мы уже не раз подчеркивали, что соревнования на универсиадах, а особенно их результаты, весьма непредсказуемы. Уж больно разный уровень подготовки у приезжающих на них спортсменов. Если перед Олимпийскими играми и многими чемпионатами мира (к примеру, по легкой атлетике, футболу и другим игровым видам спорта) предварительно проводятся квалификационные состязания, то есть сначала участники проходят строгий отбор, то на универсиады зачастую приезжают пока еще неважно подготовленные к серьезным спортивным испытаниям студенты. И потому предстартовые прогнозы тут лучше не делать – чтобы после окончания состязаний не краснеть перед теми, кто их слышал.



Но мы рискнули. Еще 4 июля «Казправда» назвала фамилии нескольких наших участников универсиады, которые, как нам представлялось, вполне были способны в Южной Корее поспорить за «золото». И это были имена тех, в честь кого в Кванджу прозвучал студенческий гимн "Гаудеамус игитур", – пловца Дмитрия Баландина, легкоатлетов Виктории Зябкиной и Никиты Филиппова, таэквондиста Нурсултана Мамаева. Вот только трех девушек из четырех в эстафетной команде 4 х 100 метров даже угадывать не стали, потому что, во-первых, мало кто из сторонних наблюдателей верил в их победу, во-вторых, этот самый состав тренерами определялся уже на месте состязаний.



Так что же выделяло эту четверку атлетов среди почти сотни выезжавших на соревнования спортсменов? При всей непредсказуемости турниров в Кванджу, мы за основу брали опыт этих парней и девчат, их результаты на многих предыдущих состязаниях, учитывали морально-волевые качества и многие другие факторы.



Возьмем Нурсултана Мамаева. Несмотря на довольно юный возраст (22 года) Мамаев уже участвовал в двух Олимпиадах. В 2010 году стал серебряным призером всемирной юношеской Олимпиады в Сингапуре, а через два года в Лондоне дебютировал во взрослых Играх. За несколько последних лет под руководством французского тренера нашей экспериментальной команды Филиппа Пинера Мамаев вырос в настоящего лидера сборной Казахстана, выиграл и стал призером многих крупных международных турниров – в Эйндховене (Нидерланды), Париже (Франция), Бангкоке (Таиланд), Портленде (США), Ордандо (США), Дохе (Катар), Мельбурне (Австралия). В прошлом году Нурсултан стал серебряным призером летних Азиатских игр в Инчхоне (Южная Корея)... Ну по всему было видно, что молодой боец созрел для более важных побед. На универсиаде в Кванджу он выиграл пять схваток подряд и пополнил свою домашнюю коллекцию спортивных трофеев еще одной золотой медалью. Вряд ли кто в мире большого таэквондо сильно удивится, если в следующем году Нурсултан Мамаев поднимется на одну из ступенек пьедестала почета в олимпийском Рио-де-Жанейро.



Очень большие надежды были и на пловца Дмитрия Баландина, выступающего на спринтерских дистанциях брассом. Его послужной список, может, поменьше, чем у Мамаева, но в том же Инчхоне Баландин выиграл аж три золотые медали. А это, согласитесь, настраивает болельщиков и прогнозистов на оптимистический лад.



Или Виктория Зябкина. Несколько сезонов наряду с Ольгой Сафроновой она является лидером спринтерской сборной Казахстана. Буквально за несколько недель до начала Всемирной летней универсиады Зябкина в Таиланде выиграла три этапа азиатской серии Гран-при. В Кванджу Виктория стала первой на дистанциях 100 м и 200 м, а также бежала на последнем этапе победной для сборной Казахстана эстафеты 4 х 100 метров.



Шестовик Никита Филиппов на универсиаде не показал своего лучшего результата, одержав победу с прыжком на скромные 5 м 50 см. Но в промозглую, холодную и дож­дливую погоду выше прыгнуть было невозможно. После возвращения в Алматы в аэропорту наши спортсмены дали пресс-конференцию, и на ней Никита Филиппов показался журналистам чересчур серьезным молодым человеком, который говорил о трех месяцах в году, которые он полностью отдает спорту, и девяти месяцах, посвященных учебе. В разгар этого монолога я заглянул в пресс-релиз, подготовленный в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, где учится Филиппов, и понял, почему у него каждый год девять месяцев – сплошные занятия: Никита слушает лекции, сдает зачеты и экзамены на физико-техническом факультете. А там особо не разбегаешься...



На полном серьезе!



В плавании и таэквондо казахстанские студенты и ранее выигрывали медали Всемирных летних универсиад. Тут можно вспомнить достижения наших замечательных мастеров голубых дорожек Виктора Абоимова, Юрия Киса и Владислава Полякова, мастеров корейского единоборства Еркина Айсу, Лию Нуркину и Гульнафиз Айтмухамбетову. Но еще больше прославились на многих предыдущих Студенческих играх подданные "королевы спорта". Как тут не отметить Федерацию легкой атлетики Рес­публики Казахстан (президент – Павел Новиков, вице-президент и генеральный секретарь – Алексей Кондрат, главный тренер сборной Казахстана – Вячеслав Сокирко). Не было еще в истории казахстанского спорта такой Всемирной универсиады, на которую не были бы мобилизованы главные легкоатлетические силы страны. Наши бегуны, прыгуны, метатели и многоборцы приезжали на студенческие соревнования и сразу после чемпионатов мира, и перед главными стартами, всегда выручая объединенную команду РК, "вытаскивая" ее из недр турнирной таблицы в головную группу. Вот и на этот раз из шести золотых медалей четыре принесли легкоатлеты.



В Кванджу вместе со своими учениками выезжали их личные тренеры, что весьма немаловажно во время серьезных соревнований. Трехкратную чемпионку Викторию Зябкину в Южной Корее опекала Любовь Никитенко, работающая и с другими бегуньями сборной Казахстана, Никите Филиппову помогал штурмовать высоты Сергей Кулибаба. То же самое можно сказать и о других видах спорта: рядом с Дмитрием Баландиным был его наставник Алексей Казаков, с Нурсултаном Мамаевым – Арман Чилманов и Филипп Пинер... Такой серьезный подход федераций свидетельствует о том, что на универсиаду они везут своих представителей действительно не на прогулку, а за победой. За тем, чтобы еще раз прославить свою страну на мировой спортивной арене.