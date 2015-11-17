​Газ будет в каждом доме!

Торжественный пуск газопровода-отвода от магистральной линии Бейнеу – Бозой – Шымкент и автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Шалдар» – стало для селян радостным событием. В церемонии заж­жения символического газового факела приняли участие аким ЮКО Бейбут Атамкулов, генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, представители подрядных организаций и местные аксакалы.

Ровно год жители Шаяна и окрестных аулов Байдибекского района с нескрываемым любопытством наблюдали за ходом строительства автоматической газораспределительной станции (АГРС) № 18 «Шалдар» и газопровода-отвода протяженнос­тью 32 км от магистрального газопровода Бейнеу – Шымкент. Это совместный проект акимата Южно-Казахстанской области и АО «КазТрансГаз». При активном участии местных властей была разработана проект­но-сметная документация по газификации Байдибека, выделены земельные участки под строительство газопровода-отвода и АГРС «Шалдар». В свою очередь АО «КазТрансГаз» за счет собственных средств обеспечил строительство важных объектов.

– Наша компания уделяет особое внимание обеспечению благополучия людей, – подчерк­нул генеральный директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев. – Сельские жители не должны чувствовать себя обделенными коммунальными благами по сравнению с горожанами. Совместно с местными исполнительными органами мы ведем активную работу по газификации регионов республики. В итоге выполнили свое обещание – к началу отопительного сезона подаем долгожданный природный газ. Теперь у жителей этого большого района впервые появилась возможность пользоваться самым удобным видом топлива.

Завершение строительно-монтажных работ максимально приблизило газификацию домов, коммерческих предприятий и бюджетных организаций порядка 55 тыс. жителей 52 аулов Байдибекского района. Согласно техническим требованиям, новая АГРС имеет высокую проектную производительность, что позволит покрыть потребности в топливе не только всех сельских округов Байдибека, но и расположенного по соседству Сузакского района с населением более 50 тыс. человек. Работа по газификации Сузака начнется уже в следующем году.

Параллельно с возведением газопровода-отвода от магист­рального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и АРГС «Шалдар» в Шаяне велась прокладка газораспределительных сетей, протяженность которых 80 км. Эти работы финансируют­ся за счет средств областного бюджета. Сейчас идет постепенное подключение к природному газу. Предполагается, что абсолютно все дома будут газифицированы уже в следующем году. Первые 25 семей Шаяна уже получили возможность переключиться на газ, забыв о необходимости ежедневно топить печку, чтобы обогреть жилище и готовить пищу.

– Мы теперь живем, как в городе, – Айнур Суюпбекова не скрывает своей радости по поводу газификации. – Это намного облегчило нашу жизнь, больше стало свободного времени, которое можно посвятить семье и детям. Их у нас с супругом четверо. В январе ожидается прибавление семейст­ва, так что забот хватает. Газ в доме не просто обеспечивает комфорт, но и намного сокращает женский труд. Вот сейчас мне каких-то полчаса хватило, чтобы приготовить на плите баурсаки, а раньше пришлось бы казан ставить во дворе, разжигать очаг.

Одним из первых газифицирован дом ветерана Великой Отечественной войны, 92-летнего Бейсенбека Игисинулы. Бывший фронтовик встречал гостей при полном параде, надев ордена и медали. Вместе с ветераном под одной крышей живут сын с супругой и семья внука. Аксакал высоко оценил такую заботу о сельских жителях, поблагодарив Елбасы за внимание к людям, живущим в глубинке.

– Я счастлив, что смог дожить до этого светлого для всего райо­на дня, когда в наши дома пришел природный газ. И конечно же, все мы очень благодарны компании «КазТранс­Газ», которая работает для народа, несет тепло и уют в наши дома. Пришедший в наш район газ – это очень ценный подарок! – поблагодарил ветеран.

Сосредоточиться на решении проблем социальных дисбалансов в развитии регионов призвал Глава государства в Стратегии-2050. В этом документе Президент страны акцентировал внимание Правительства и региональных властей на том, что слабое экономическое развитие ряда областей ведет к тому, что не обеспечивается занятость населения, а отсюда – бедность, резкое разграничение уровня доходов населения.

Так что газификация стала для Байдибека большим событием, открывающим перед районом огромные перспективы в плане социально-экономического развития. Этот район богат природными ископаемыми, но наладить на месте рентабельную переработку, чтобы обеспечить работой местных жителей и получить высокую добавленную стоимость, без природного газа невозможно. В таких условиях даже переработка продукции земледелия и животноводства достаточно затруднительна.

– Газ в доме – это очень удобно для людей, он приносит тепло, уют и комфорт, – говорит аким области Бейбут Атамкулов. – Это шаг к урбанизации наших населенных пунктов. К тому же газификация помогает реализовать многие индуст­риальные проекты. Инвесторы, планируя открыть производство в регионе, первым делом интересуются наличием природного газа, и это вполне закономерно. Теперь он здесь есть, и самое время заняться развитием производства. На очереди у нас также решение вопросов по газификации Отрарского, Ордабасинского районов и Арыси.

Строительство магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент имеет для Казахстана стратегическое значение. В ближайших планах компании «КазТрансГаз» значится газификация промышленных объектов и обеспечение газом населения городов Жанатаса и Каратау Жамбылской области. Вообще же газопровод соединил существующие в стране газовые магистрали в единую внутреннюю сеть, создав возможность для газификации более 500 населенных пунктов, расположенных вдоль трассы магистрали Бейнеу – Бозой – Шымкент. Газ с запада Казахстана идет на юг, полнос­тью обеспечивая потребности населения и экономики, одновременно снимая зависимость от импортного топлива.