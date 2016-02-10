​Газ для сельчан

Газ подведен к десяти населенным пунктам. Это хороший подарок в год 25-летия Независимости страны. Говорилось также о том, что Глава государства называет газификацию проектом социального благополучия. И это, действительно, так, поскольку природный газ не только обеспечивает стабильное отопление в домах, но является еще и дополнительным стимулом для развития предпринимательства. Селяне благодарили Лидера нации и местные власти за то, что в республике полностью выполняются социальные обязательства, нацеленные на повышение качества жизни.

По информации областного управления энергетики и коммунального хозяйства, в нынешнем году работы по газификации продолжатся в шести районах региона. Подготовлено технико-экономическое обоснование на 2017 и 2018 годы. По уровню газификации Приуралье занимает одно из лидирующих мест в стране. Сейчас удобным и экологически чистым топливом пользуются около 90% жителей региона.