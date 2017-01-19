​Газ ограничили в морозы

Любовь Доброта, Шымкент

Около 2 млрд тенге задолжали поставщику природного газа «КазТрансГаз Аймак» южноказахстанские предприя­тия. В структуре долга самая крупная сумма приходится на АО «3-Энергоорталык» – свыше 1,7 млрд тенге. Еще более 55 млн тенге долга числится за ГКП «Куатжылуорталык-3». В сумму долга АО «3-Энергоорталык» входит также задолженность за прошлые годы, погашение которой идет по специальному графику. Его стороны утвердили осенью прошлого года после вмешательства в ситуацию Правительства страны, иначе город вообще мог остаться без цент­рализованного отопления.

С тех пор прошло не так уж много времени, и все повторилось снова. В минувшую среду руководство газоснабжающей организации пригрозило полным прекращением поставок природного газа на ТЭЦ-3, что может привести к отключению теплоснабжения города. Ситуация сложилась достаточно серьезная. Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в срочном порядке собрал совещание, чтобы решить, как быть с долгами. Естественно, по счетам надо платить. Поэтому решено привлечь чиновников к проведению поквартирного обхода. Таким образом предстоит еще раз донести до людей информацию о необходимости погасить имеющиеся долги за теплоснабжение.

Заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов объясняет образовавшуюся задолженность тем, что абоненты не платят за потребляемое тепло. Дескать, с начала отопительного сезона стоимость оказанных услуг составляет более 1 млрд тенге, а оплачено порядка 20%. Чиновник назвал это халатнос­тью со стороны жильцов, не желающих платить.

Согласиться с подобной постановкой вопроса можно с большой натяжкой. Наверняка есть недобросовестные потребители коммунальных услуг, но обвинить весь город в недобросовестности и необязательности – это уже слишком. Дело в том, что ГКП «Куатжылуорталык-3» выставило горожанам счета на оплату услуг теплоснабжения пока только за… ноябрь, включив соответствующую графу в единый платежный документ, который разнесли абонентам в конце декабря. С тех пор тепловики поймали тишину, не утруждая себя выставлением требований на оплату, каковыми являются счета-квитанции. Да и к перерасчету за недополученное теп­ло в ведомстве только приступают. А потребителям между прочим предстоит вернуть за прошлый отопительный сезон 80 млн тенге...

