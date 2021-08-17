Газ пришел в села

Этого радостного события жители сел самого отдаленного Иргизского района ждали давно. И вот голубое топливо стало доступно более 2 200 аулчанам из Шенбертала, Курылыса и Акши. На прокладку почти 31 километра газопровода государством было направлено более 328 млн тенге.

Сельчан поздравил аким области Ондасын Уразалин, специально прибыв в Иргизский район с рабочей поездкой. Он посетил несколько сельских домов, лично убедился в том, что голубое топ­ливо дошло до конечного адресата.

Как отметил аким, Иргизский район до сего дня оставался одним из проблемных в плане газификации – газ был всего в двух селах. Сегодня, согласно поручениям Главы государства о развитии сельских территорий, улучшении благосостояния населения, голубое топливо пришло еще в три поселка. И работа в этом направлении будет продолжена. Решаются также вопросы водоснабжения.

Огромную признательность от имени аульчан выразил в адрес Президента РК, руководства области житель села Курылыс Шамшат Айт­памбетов, подчеркнув тот факт, что это важное событие произошло в год 30-летия ­Независимости страны.

Что скрывать, ежегодно на закуп угля сельчанам приходилось тратить до 200 тыс. тенге. Теперь, с приходом газа, не будет таких затрат, а само население избавится от множества бытовых трудностей.

В настоящее время в Иргизском районе ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению газом села Кутиколь, разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию еще трех сел. Всего в текущем году в Актюбинской области газифицируют 14 населенных пунктов.