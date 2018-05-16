​Газ пришел

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Асет Калымов

Долгожданное голубое топливо пришло в дома жителей райцент­ра Коксуского района – поселка Балпык-би. Здесь состоялась тор­жественная церемония открытия автоматической газорас­пределительной станции (АГРС), к которой протянули ветку от магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган.

Поздравив сельчан с радостным событием, заместитель акима области Айдарбек Байжанов сообщил, что газификации в Жетысу подлежат 473 населенных пункта, в которых проживают 1,4 млн человек. В нынешнем году уровень обеспечения природным газом вырастет с 26 до 30%. Что касается Коксуского района, то совсем скоро вслед за поселком Балпык-би газовые сети подведут еще в два близлежащих села.

Проект реализуется в рамках региональной программы комплексной газификации области, рассчитанной до 2020 года. Производительность АГРС составляет 25 тыс. куб. м газа в час. Потенциально станция может обслуживать свыше 3,3 тыс. домов. Примечательно, что инвестором ее строительства выступила одна из частных компаний.

По словам местного жителя Ербола Жапарова, чей дом был первым подключен к системе газоснабжения, каждую зиму сельчане тратят много денег на покупку угля. Теперь с переходом на газовое отопление эта проблема отпадет.

К слову, дефицит газа – одна из самых актуальных проблем для Алматинской области: еще несколько лет назад уровень газификации региона был одним из самых низких по стране – всего 9%. А Талдыкорган долгое время оставался единственным в республике областным центром, не имеющим централизованного газоснабжения. Но плачевную ситуацию удалось изменить к лучшему.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня работы по газификации ведутся в 11 районах. Общая сумма привле­ченных частных инвестиций превысила 35 млрд тенге, это почти вдвое больше бюджетных средств. В ближайшее время предстоит газифицировать территорию алматинской агломерации, а также нескольких отдаленных районов. А к 2030 году голубым топливом обеспечат 100% населенных пунк­тов ­Семиречья.

По оценкам экспертов-проектировщиков, реализация програм­мы имеет огромное значение для развития инфраструктуры региона. Так, множество больниц, школ, детских садов, а также жилых объектов частного сектора перейдут с угля на газ, что, безус­ловно, скажется на улучшении экологической обстановки. Кроме того, создаются новые возможности для роста малого и среднего бизнеса, устойчивого энергоснабжения промышленных и аграрных предприятий. 

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