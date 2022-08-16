Газ взорвался в многоэтажке Темиртау

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщили о взрыве газа в жилом доме в Темиртау, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 16 августа, в 12:08 в городе Темиртау, по проспекту Металургов д. 5/2 в 80-квартирном жилом доме в квартире на третьем этаже в результате вспышки газо-воздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и межквартирных стен между квартир с последующим обрушением плит перекрытия над и под квартирами 2,3,4 этажей. В результате взрыва частично выбиты окна и входные двери в 12 квартир. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу", - проинформировали в ДЧС.

С травмами доставлены в больницу 4 человека. После оказания медицинской помощи три человека отпущены, в больнице проходит обследование мужчина 1989 г.р.

Эвакуировано 53 человека, в том числе 7 детей.

Работы по разбору железобетонных конструкций продолжаются. Силами местных исполнительных органов отрабатывается вопрос по размещению жителей подъезда, во временном жилье нуждаются 4 семьи, остальные будут размещены у родственников, отметили в департаменте.

На месте работают 25 сотрудников и 10 единиц техники департамента по ЧС Карагандинской области.

"На месте находится заместитель акима области Вадим Басин, аким города Темиртау и все экстренные службы. Создан оперативный штаб", - добавили в пресс-службе.