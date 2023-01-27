Газбаллон взорвался в частном доме с четырьмя детьми в Шымкенте

Происшествия
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Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте на пересечении улиц Диваева и Мадели кожа в 19:20 прогремел взрыв. Он был такой мощности, что обрушились стены дома, а возникший пожар охватил все жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

По предварительной информации, в доме жили квартиранты - родители и их четверо детей.

Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.

Причиной возгорания стал взрыв баллона с пропаном емкостью 50 литров.

Еще два газовых баллона спасатели успели вынести из огня, избежав повторных взрывов.

Ущерб от пожара устанавливается.

 

#взрыв #жилье #Шымкент #дом

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