Газбаллон взорвался в частном доме с четырьмя детьми в Шымкенте

Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте на пересечении улиц Диваева и Мадели кожа в 19:20 прогремел взрыв. Он был такой мощности, что обрушились стены дома, а возникший пожар охватил все жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

По предварительной информации, в доме жили квартиранты - родители и их четверо детей.

Отец успел вывести всех из огня, при этом сам получил ожоги и был госпитализирован.

Причиной возгорания стал взрыв баллона с пропаном емкостью 50 литров.

Еще два газовых баллона спасатели успели вынести из огня, избежав повторных взрывов.

Ущерб от пожара устанавливается.