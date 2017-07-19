"ГАЗель" дважды переехал девушку в Костанайской области

В поселке Затобольск Костанайского района "ГАЗель" дважды переехала девушку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
Происшествие случилось в ночь на 16 июля: в Костанайскую городскую больницу около 3 часов ночи доставили 25-летнюю девушку. Сопровождавшие ее люди сообщили, что девушку дважды переехал автомобиль "ГАЗель".
"Пострадавшая поступила в тяжелом состоянии. У нее множественные переломы костей таза, ребер, тупая травма живота, множественные ушибы верхних и нижних конечной, ссадины", – сообщил заведующий травматологическим отделением Костанайской городской больницы Марал Абилкасымов.
Девушка была в коме. Сейчас она пришла в сознание, но врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
С утра 18 июля журналисты интернет-издания ожидают комментария полиции.
Происшествие случилось в ночь на 16 июля: в Костанайскую городскую больницу около 3 часов ночи доставили 25-летнюю девушку. Сопровождавшие ее люди сообщили, что девушку дважды переехал автомобиль "ГАЗель".
"Пострадавшая поступила в тяжелом состоянии. У нее множественные переломы костей таза, ребер, тупая травма живота, множественные ушибы верхних и нижних конечной, ссадины", – сообщил заведующий травматологическим отделением Костанайской городской больницы Марал Абилкасымов.
Девушка была в коме. Сейчас она пришла в сознание, но врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
С утра 18 июля журналисты интернет-издания ожидают комментария полиции.