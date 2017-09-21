​«ГАЗель» с рыбой

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Три тонны «левой» рыбы изъяли­ оперативники в Восточном Казахстане. Сотрудники природоохранной полиции Тарбагатайского района задержали в ходе ночного рейда микроавтобус возле села Байтогас. С первого же взгляда стало понятно: «коробочка» полным-полна рыбы, если точнее – судака. На просьбу предъявить разрешительные документы 38-летний водитель лишь развел руками.

«Незаконный улов изъят, ущерб оценен в 8 миллионов тенге. По ­признаку незаконной добычи и перемещения рыбы начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса. Предстоит выяснить, кто из рыбаков вел незаконный лов на озере Зайсан», – сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Восточного Казахстана. 

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