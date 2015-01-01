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Газета давно стала моей спутницей по жизни
Рахимжан ШАМСУТДИНОВ, заместитель генерального директора ТОО "Водные ресурсы-маркетинг", Шымкент

"Казахстанская правда" давно стала моей спутницей по жизни, верным и надежным ориентиром в информационном пространстве. Эту газету я читаю еще с юношеских лет, получая из ее публикаций достоверную информацию обо всех событиях, которые происходят в жизни нашей страны.

Мне импонирует, что журналисты издания не гонятся за дешевыми дутыми сенсациями, которые зачастую лопаются как мыльные пузыри уже на следующий день. Зачем будоражить читателя, если завтра последуют извинения и уточнения?! Взвешенная подача материалов, предоставление возможности высказать различные точки зрения на поднимаемую проб­лему, комментарии экспертов только укрепляют доверие к печатному слову.

Говорят, что газета живет один день. Позволю себе не согласиться с этим расхожим утверждением. В моем личном архиве есть вырезки, сделанные десятилетия назад. Эти публикации и сегодня не потеряли своей актуальности, они интересны изложенными фактами, ярко выраженной гражданской позицией авторов.

Традиционно сложилось, что в "Казправде" работают лучшие перья страны. Фамилии многих сотрудников "Казправды" стали брендами отечественной журналистики. Вот она, та высокая профессиональная планка, которую задают журналисты главной газеты нашей республики.

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