Статьи Газета сыграла значительную роль в развитии журналистики независимого Казахстана

Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан сердечно поздравляет коллектив редакции "Казахстанская правда" с 95-летием со дня основания газеты.



За годы своего существования "Казахстанская правда" подробно освещала события, которые происходили в республике. Это и Великая Отечественная война, и послевоенное восстановление, и освоение целинных земель, и строительство крупных промышленных объектов... Также газета публиковала и публикует материалы о гражданах республики.



С момента обретения нашей страной независимости "Казправда" уделяла большое внимание процессам строительства молодого государства: принятие Конституции, переезд столицы в Астану, проведение Саммита ОБСЕ, Азиада 2011 года и другие события, которые происходили в новейшей истории независимого Казахстана. Особое место в публикациях на страницах газеты занимают материалы о модернизации системы образования, о важнейших событиях, происходящих в стране и за рубежом. На страницах "Казахстанской правды" публикуются указы и распоряжения Президента, постановления Правительства, новые законы. Оглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью сказать, что газета сыграла значительную роль в развитии журналистики независимого Казахстана.



В истории "Казправды" оставили след талантливые и легендарные журналисты – Ольга Берггольц, Павел Кузнецов, Павел Рогозинский и Сергей Крушинский. По случаю 95-летия издания желаю коллективу доброго здоровья, большого счастья, созидания на благо независимого Казахстана. Уверен, что к своему вековому юбилею газета "Казахстанская правда" добьется еще более значимых успехов.



С уважением Рахман АЛШАНОВ, президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, профессор