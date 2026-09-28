Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет

Сегодня исполняется 65 лет со дня выхода первого номера газеты «Қалқан» — издания войск правопорядка. В 1961 году газета начала выходить под названием «На боевом посту». Сегодня редакция выпускает газету и журнал, а также реализует различные видеопроекты, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В разные годы издание выходило под названиями «Дзержинец» и «Қалқан–Щит», а впоследствии получило название «Қалқан». Его корреспонденты освещают события в воинских частях Национальной гвардии, рассказывают о службе солдат и офицеров, а также о подвигах военнослужащих.

Работа редакции не ограничивается одним городом. Пресс-службы регионов регулярно направляют материалы о повседневной жизни воинских частей. Благодаря этому газета освещает деятельность Национальной гвардии во всех регионах страны.

За 65 лет вместе с названием менялись формат, тираж и периодичность выхода газеты. Расширялись полиграфические возможности, обновлялось оформление издания. Сегодня «Қалқан» выходит два раза в месяц тиражом более тысячи экземпляров.

С расширением деятельности редакции появились и новые проекты. В 2004 году начал издаваться журнал «Бүркіт», а с 2010 года выходит учебно-методический сборник «Ұлттық ұлан жаршысы». Редакция также подготовила ряд книг, посвящённых служебно-боевой деятельности военнослужащих.

В 2010 году при редакции была создана видеостудия. С использованием современного оборудования для съёмки и монтажа здесь готовятся документальные фильмы и короткие видеоролики. Читатели могут отсканировать QR-код на страницах газеты и посмотреть на смартфоне видеоматериал, связанный с опубликованной статьёй.

Таким образом, сегодня «Қалқан» продолжает рассказывать о службе и событиях в воинских частях Национальной гвардии сразу в нескольких форматах — на страницах печатного издания и посредством современных видеопроектов.