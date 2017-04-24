​Газификация идет по графику

Учитывая поручение Главы государства – довести уровень газификации регионов к 2030 году до 56%, можно считать указанный выше уровень вполне оптимистичным. По данным компании, за последние несколько лет АО «КазТрансГаз» вложило инвестиции в строительство и реконструкцию газораспределительных систем Казахстана на общую сумму более 156 млрд тенге.

В целом в рамках реализации Генеральной схемы газификации с опережением графика голубое топливо пришло не только в города, но и в отдаленные села. В настоящее время газифицированы 10 из 14 областей. Сейчас нацкомпания продолжает реализацию сразу нескольких инвестиционных проектов. Это модернизация газораспределительных систем Южного Казахстана и Тараза, газификация населенных пунктов Кызылординской и Актюбинской областей, строительство новых газовых сетей в Мангистауской области.

В планах – газификация Астаны и северных регионов. Компанией уже разработано технико-экономическое обоснование проекта, сейчас оно находится на утверждении в Правительстве.

Сегодня республика, предоставляя важнейший транспорт­ный коридор Казахстан – Китай, максимально воспользовалась своим транзитным потенциалом за счет строительства современных компрессорных станций, газоперекачивающих агрегатов последнего поколения и внедрения новейших технологий. Это позволило получить максимальную выгоду для государства и улучшить всю газовую инфраструктуру. Только в прошлом году АО «КазТрансГаз» ввело в эксплуатацию линейную часть третьей нитки и новые компрессорные станции на этом газопроводном маршруте.

Благодаря завершению строи-тельства линейного участка Бейнеу – Бозой магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и вводу в эксплуатацию нитки «С» магистрального газопровода Казахстан – Китай стало возможным диверсифицировать транспортировку газа по территории Казахстана в любом направлении и полностью исключить зависимость от импортного газа.

Уже второй отопительный сезон южные регионы получают отечественный газ бесперебойно и в необходимых объемах. Поставка же топлива в другие регионы осуществляется за счет ресурсов отечественных недропользователей.

Важным направлением деятельности КазТрансГаза является расширение собственной ресурсной базы. Для этого нацкомпания реализует несколько проектов: освоение Амангельдинской группы месторождений, геологическая разведка метана угольных пластов Карагандинского угольного бассейна, изучение месторождения Имашевское и освоение месторождения Кансу.

Транспортировка газа, диверсификация экспортных маршрутов, газификация регионов страны, расширение ресурсной базы – приоритеты направлений работы национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз», отмечают в компании. Все реализуемые ею проекты имеют главную цель – обеспечить энергетическую безопасность страны.

О том, как «энергия Великой степи» приходит в дома казах­станцев в нынешнем году, демонстрирует Карта газификации Казахстана.