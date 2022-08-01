Газификация шагает по Казахстану

Газификация шагает по стране

Газификация городов и сел – одно из приоритетных направлений, находящихся на контроле у Главы государства, показывает хорошие темпы в главном городе страны.

На сегодняшний день в столице голубое топливо пришло в дома более 4 тыс. семей. А с упрощением порядка получения от газовиков технических условий для подключения частных домостроений к системе газоснабжения желающих перейти на экологичное топливо становится только больше.

Тем не менее остаются граждане, которые из-за нехватки средств все еще не могут позволить себе такую услугу.

…Вот уже несколько дней Талгат Сансызбаевич Ташкеев с супругой Злихой Ахановной пребывают в волнующем ожидании – в их дом благодаря национальной компании «QazaqGaz» проводится долгожданный газ.

Хозяева относятся к социально уязвимым слоям населения – он пенсионер по возрасту, она состоит на учете по здоровью. У супругов отсутствует финансовая возможность приобрести необходимое оборудование и оплатить работы по газификации дома.

– Наш общий доход не более 130 тысяч тенге – это моя пенсия и зарплата супруги, которая работает уборщицей на полставки. Когда два года назад узнали, что на нашей улице проводят природный газ, то собрали все разрешительные документы и обратились в частные компании. Оказалось, для того чтобы провести все коммуникации в дом и установить котел, необходимо оплатить почти миллион тенге! Такую сумму мы себе позволить не можем даже в кредит, – рассказывает пенсионер.

Помощь по программе социальной поддержки от газовиков Талгат Сансызбаевич получает в числе первых. Его фамилия оказалась в списке, предоставленном акиматом, чему он безмерно рад.

По словам супругов, на осенне-зимний период для отопления их дома необходимо до 10 тонн угля. В прошлую зиму платили по 22 тыс. тенге за тонну плюс ежемесячно тратили по 1,5 тыс. тенге на заправку газового баллона.

– В этом доме мы живем почти 20 лет. Ежегодно топили печь углем, каждый день приходилось его таскать ведрами. А с выходом на пенсию стало еще сложнее. Стало тяжело возиться с углем, покупали его небольшими партиями, потому что разгружать некому. Выходило все это в кругленькую сумму. Теперь будем газом пользоваться. Огромная благодарность газовикам. Как подключат газ, расходы упадут в десять и более раз! Значительная экономия для нашего бюджета. И на пользу экологии, конечно! – подчеркивает Талгат Ташкеев.

По словам представителей АО «КазТранс­Газ Аймак» (дочерняя компания АО «НК «QazaqGaz»), теперь семье пенсионеров станет намного легче не только в финансовом плане. За отопление в доме площадью 100 кв. м зимой они будут платить всего 16–17 тыс. тенге. Плюс теперь у них всегда будет горячая вода, которая также нагревается газом. Кроме того, специалис­ты отметили и экономию времени и сил, особенно с учетом возраста хозяев.

– При газификации частного сектора не нужно постоянно переживать, погаснет печь или нет. Достаточно один раз прогреть дом и выставить нужную температуру – современное газовое оборудование имеет все необходимые датчики для поддержания оптимальной температуры, в том числе контролирует подачу газа и при возникновении аварийной ситуации просто остановит ее. Современные приборы учета газа отвечают всем требованиям: экономия, удобство, безопасность, – говорит председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

Акцию по поддержке социально уязвимых слоев населения АО «НК «QazaqGaz» проводит впервые. Была проведена большая работа, проработаны специальные условия. Совместно с акиматом столицы составлены списки льготной категории населения. Отрабатываются планы по дальнейшей газификации.

– Подключение от калитки до самого дома сейчас находится в частном рынке, к которому национальная компания «QazaqGaz» никакого отношения не имеет. В свое время это было сделано для расширения конкуренции на частном рынке. Но, к сожалению, мы видим, что некоторые недобросовестные поставщики услуг между собой договариваются и завышают цены. Сейчас совместно с Правительством ведем работу, чтобы и «QazaqGaz» могла составить конкуренцию частному рынку и подключать газ по приемлемой для казахстанцев цене, – отметил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

Глава нацкомпании лично открыл кран для подачи природного газа в дом Талгата-ага. На радостях пенсионер пригласил всю делегацию в дом, и, конечно, хозяйка угостила всех баурсаками, которые приготовила тут же на газу.

– Я до сих пор не могу поверить во все происходящее. Переживала в эти дни очень, даже похудела немного. Мне не верится, что о печке, угле и особенно ежедневной уборке золы можно забыть. Теперь ни копоти, ни золы, ни беготни с ведрами угля по утрам и вечерам. А на месте углярки я теперь цветник разведу, – радуется Злиха Ахановна, ставя очередной чайник на плиту.

Ну а специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» говорят, что лето – самый удобный момент, чтоб подключиться к газу. Ведь с наступлением холодов многие сразу захотят провести голубое топливо в дом. И тогда начнется ажиотаж из-за нехватки бригад частников для монтажа. Поэтому лучше заранее побеспокоиться о своем зимнем комфорте и безопасности.