​Газопровод «Сарыарка» – магистраль в будущее

Юрий Ли, Кызылординская область

Вчера в рамках рабочей поездки в Приаралье Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реализации ключевых положений Посланий Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» и выдвинутых Главой государства Пяти социальных инициатив.

На встрече с активом области в Доме областных учреждений Бакытжан Сагинтаев обсудил с местными акимами и представителями бизнеса широкий спектр задач, обозначенных в Посланиях Главы государства. Особое внимание было уделено вопросам исполнения поставленных Президентом задач по формированию новой модели роста для обеспечения качественного и устойчивого развития экономики на основе внедрения системы проектного управления по всем наиболее важным направлениям. В частности, это развитие массового предпринимательства, при­в­­лечение инвес­тиций, индустриализация, АПК, производительная занятость, цифровизация, технологическая модернизация и внед­рение элементов Индустрии 4.0.

О внедрении системы проект­ного управления в Приаралье доложил аким области Крымбек Кушербаев, который подробно рассказал о реализации 10 проектов по пяти отраслевым (базовая индустриализация, развитие АПК, торговля, сфера здравоохранения, образования) и трем сквозным направлениям (развитие массового предпринимательства, финансовая устойчивость, продуктивная занятость). По каждому направлению установлены целевые показатели эффективности, и регион активно принимает меры по достижению индикаторов социально-экономического развития в 2018 году.

Предложениями по данным воп­росам с учетом отраслевой специа­лизации поделились министры национальной экономики Тимур Сулейменов, по инвестициям и развитию Женис Касымбек, информации и коммуникаций Дау­рен Абаев.

Активное участие в обсуждении приняли и представители бизнеса.

Бакытжан Сагинтаев напомнил, что развитие предпринимательства – один из главных приоритетов работы Правительства. По словам Премьера, это магистральное направление работы по созданию новой модели экономического роста страны, и Правительство принимает системные меры по улучшению бизнес-климата и стимулирования деловой активности МСБ.

Большое внимание поддержке отечественного бизнеса уделено и в Пяти социальных инициативах Президента, одна из которых – «Расширение микрокредитования» – предусматривает дополнительное выделение 20 млрд. тенге на кредитование проектов в селах и городах. Рассматривалось на встрече и поручение Президента по вовлечению в реальный сектор экономики самозанятого населения, о подготовке и переподготовке специалистов ввиду повсеместной цифровизации и автоматизации. Правительству необходимо знать, что мешает бизнесу в его развитии, какие существуют пути решения этих проблем и чем конкретно можно помочь деловым людям, подчерк­нул, подводя итоги актива облас­ти, Бакытжан Сагинтаев. Кроме того, обозначена необходимость анализа потребностей рынка при открытии новых производств и кредитовании бизнеса.

Во Дворце студентов областного центра Бакытжан Сагинтаев встретился с работниками социальной сферы, с которыми обсудил аспекты реализации Пяти социальных инициатив Главы государства. По словам Премьер-министра, Правительством принимаются все необходимые меры для осуществления поставленных задач. По Пяти инициативам реализуется «Дорожная карта», которая предусматривает конкретные мероприятия и сроки исполнения. Все они будут реализованы до 2022 года. В настоящее время идет детальная проработка механизмов их исполнения – до конца марта будут разработаны необходимые законодательные изменения.

О принимаемых мерах по пре­творению в жизнь социальных инициатив рассказали руководители ряда министерств. В частности, министр по инвес­тициям и развитию Женис Касымбек поделился подробнос­тями разработки программы

«7 – 20 – 25» по обеспечению доступности ипотеки на приемлемых условиях, сроках ее запуска и критериях участия. Вице-министр науки и образования Талгат Ешенкулов поведал о планах по повышению качества высшего образования, улучшению условий проживания студенческой молодежи. По новым возможностям расширения мик­рокредитования дал разъяснение вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, а министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о снижении налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников.

Следующим объектом посещения правительственной делегации стала станция Караозек, обозначенная Главой государства в Пятой социальной инициативе «Дальнейшая газификация страны» как отправная точка будущего магистрального газопровода «Сарыарка». Именно здесь находится компрессорная станция газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, от которой, как выяснилось, уже в июле текущего года будет дан старт строительству газопровода Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, призванного обеспечить природным газом 2,7 млн. казахстанцев.

Премьер-министр ознакомился с планом строительства нового магистрального газопровода. На первом этапе предполагается проложить газопровод по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана протяженностью 1 081 километр. На втором – еще 276 километров от Астаны до Кокшетау, затем газовая ветка потянется на 177 километров до Петропавловска. На заключительном, четвертом этапе, специалисты планируют сооружение компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау» для увеличения пропускной способности газопровода.

В то же время акиматы Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны инициируют проектирование газораспределительных сетей, которые должны быть построены и принять голубое топливо из группы месторождений Западного Казахстана (Карачаганакского, Кашаганского, Тенгизского, Жанажолского и Урихтауского) одновременно с завершением прокладки магистрального газопровода и стыковки с Бейнеу – Бозой – Шымкент уже к июлю 2019 года.

В рамках рабочей поездки в регион Бакытжан Сагинтаев посетил ряд промышленных предприятий Аральского района. В частности, в районном центре руководитель Правительства ознакомился с работой Аральского рыбоперерабатывающего завода, первым получившим Еврокод, дающий право экспортировать рыбную продукцию в страны Европейского союза.

Встретился глава Правительства с активом и общественностью Аральского района. В ходе встречи были обсуждены воп­росы реализации уникального проекта «РРССАМ», развития сельского хозяйства, улучшения плодородия почв и микрокредитования. Много говорилось и о работе Международного фонда спасения Арала, который был соз­дан по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева четверть века назад.

Отмечая высокую значимость этого решения, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что оно стало важнейшим событием не только для жителей Приаралья, но и всей республики, сыграв ключевую роль в возрождении казахстанского сектора Аральского моря.

Премьер-министр также побывал в поселке Жаксыкылыш на заводе АО «Аралтуз», а в завершение рабочей поездки посетил Байконыр. Премьер-министр ознакомился с развитием космичес­кой отрасли и с дальнейшими планами на основе реализации Концепции сотрудничества на комплексе Байконур, в том числе о проводимой работе по привлечению инвестиций.

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