​Газопровод «Сарыарка» – магистраль в будущее

Вчера в рамках рабочей поездки в Приаралье Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реализации ключевых положений Посланий Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» и выдвинутых Главой государства Пяти социальных инициатив.
На встрече с активом области в Доме областных учреждений Бакытжан Сагинтаев обсудил с местными акимами и представителями бизнеса широкий спектр задач, обозначенных в Посланиях Главы государства. Особое внимание было уделено вопросам исполнения поставленных Президентом задач по формированию новой модели роста для обеспечения качественного и устойчивого развития экономики на основе внедрения системы проектного управления по всем наиболее важным направлениям. В частности, это развитие массового предпринимательства, привлечение инвестиций, индустриализация, АПК, производительная занятость, цифровизация, технологическая модернизация и внедрение элементов Индустрии 4.0.
О внедрении системы проектного управления в Приаралье доложил аким области Крымбек Кушербаев, который подробно рассказал о реализации 10 проектов по пяти отраслевым (базовая индустриализация, развитие АПК, торговля, сфера здравоохранения, образования) и трем сквозным направлениям (развитие массового предпринимательства, финансовая устойчивость, продуктивная занятость). По каждому направлению установлены целевые показатели эффективности, и регион активно принимает меры по достижению индикаторов социально-экономического развития в 2018 году.
Предложениями по данным вопросам с учетом отраслевой специализации поделились министры национальной экономики Тимур Сулейменов, по инвестициям и развитию Женис Касымбек, информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Активное участие в обсуждении приняли и представители бизнеса.
Бакытжан Сагинтаев напомнил, что развитие предпринимательства – один из главных приоритетов работы Правительства. По словам Премьера, это магистральное направление работы по созданию новой модели экономического роста страны, и Правительство принимает системные меры по улучшению бизнес-климата и стимулирования деловой активности МСБ.
Большое внимание поддержке отечественного бизнеса уделено и в Пяти социальных инициативах Президента, одна из которых – «Расширение микрокредитования» – предусматривает дополнительное выделение 20 млрд. тенге на кредитование проектов в селах и городах. Рассматривалось на встрече и поручение Президента по вовлечению в реальный сектор экономики самозанятого населения, о подготовке и переподготовке специалистов ввиду повсеместной цифровизации и автоматизации. Правительству необходимо знать, что мешает бизнесу в его развитии, какие существуют пути решения этих проблем и чем конкретно можно помочь деловым людям, подчеркнул, подводя итоги актива области, Бакытжан Сагинтаев. Кроме того, обозначена необходимость анализа потребностей рынка при открытии новых производств и кредитовании бизнеса.
Во Дворце студентов областного центра Бакытжан Сагинтаев встретился с работниками социальной сферы, с которыми обсудил аспекты реализации Пяти социальных инициатив Главы государства. По словам Премьер-министра, Правительством принимаются все необходимые меры для осуществления поставленных задач. По Пяти инициативам реализуется «Дорожная карта», которая предусматривает конкретные мероприятия и сроки исполнения. Все они будут реализованы до 2022 года. В настоящее время идет детальная проработка механизмов их исполнения – до конца марта будут разработаны необходимые законодательные изменения.
О принимаемых мерах по претворению в жизнь социальных инициатив рассказали руководители ряда министерств. В частности, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек поделился подробностями разработки программы
«7 – 20 – 25» по обеспечению доступности ипотеки на приемлемых условиях, сроках ее запуска и критериях участия. Вице-министр науки и образования Талгат Ешенкулов поведал о планах по повышению качества высшего образования, улучшению условий проживания студенческой молодежи. По новым возможностям расширения микрокредитования дал разъяснение вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, а министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о снижении налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников.
Следующим объектом посещения правительственной делегации стала станция Караозек, обозначенная Главой государства в Пятой социальной инициативе «Дальнейшая газификация страны» как отправная точка будущего магистрального газопровода «Сарыарка». Именно здесь находится компрессорная станция газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, от которой, как выяснилось, уже в июле текущего года будет дан старт строительству газопровода Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, призванного обеспечить природным газом 2,7 млн. казахстанцев.
Премьер-министр ознакомился с планом строительства нового магистрального газопровода. На первом этапе предполагается проложить газопровод по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана протяженностью 1 081 километр. На втором – еще 276 километров от Астаны до Кокшетау, затем газовая ветка потянется на 177 километров до Петропавловска. На заключительном, четвертом этапе, специалисты планируют сооружение компрессорных станций «Жезказган» и «Темиртау» для увеличения пропускной способности газопровода.
В то же время акиматы Карагандинской, Акмолинской областей и Астаны инициируют проектирование газораспределительных сетей, которые должны быть построены и принять голубое топливо из группы месторождений Западного Казахстана (Карачаганакского, Кашаганского, Тенгизского, Жанажолского и Урихтауского) одновременно с завершением прокладки магистрального газопровода и стыковки с Бейнеу – Бозой – Шымкент уже к июлю 2019 года.
В рамках рабочей поездки в регион Бакытжан Сагинтаев посетил ряд промышленных предприятий Аральского района. В частности, в районном центре руководитель Правительства ознакомился с работой Аральского рыбоперерабатывающего завода, первым получившим Еврокод, дающий право экспортировать рыбную продукцию в страны Европейского союза.
Встретился глава Правительства с активом и общественностью Аральского района. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации уникального проекта «РРССАМ», развития сельского хозяйства, улучшения плодородия почв и микрокредитования. Много говорилось и о работе Международного фонда спасения Арала, который был создан по инициативе Президента страны Нурсултана Назарбаева четверть века назад.
Отмечая высокую значимость этого решения, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что оно стало важнейшим событием не только для жителей Приаралья, но и всей республики, сыграв ключевую роль в возрождении казахстанского сектора Аральского моря.
Премьер-министр также побывал в поселке Жаксыкылыш на заводе АО «Аралтуз», а в завершение рабочей поездки посетил Байконыр. Премьер-министр ознакомился с развитием космической отрасли и с дальнейшими планами на основе реализации Концепции сотрудничества на комплексе Байконур, в том числе о проводимой работе по привлечению инвестиций.