За годы независимости добыча газа в Казахстане увеличилась с 8 млрд до 52 млрд кубометров в год, и эта цифра будет только расти. Президент Нурсултан­ ­Назарбаев уделяет большое значение газификации страны, этому посвящена одна из Пяти социальных инициатив Главы государства.

За последние несколько лет газотранспортная система Казахстана значительно обновилась, стала высокодоходной и эффективной. Благодаря высокому уровню технической оснащенности отечественной газовой инфраструктуры ее можно наз­вать одной из лучших в Евразийском регионе.

Всего год назад начались пос­тавки казахстанского газа в Китай. И вот теперь газопровод в Поднебесную готов к максимальной транспортировке – отечественный газопровод выходит на новую мощность.

Все это благодаря запуску новых объектов. Так, в канун Дня Первого Президента введены в эксплуатацию компрессорная станция «Арал» на магистральном газопроводе Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также компрессорные станции № 5 и № 7 на нитке «С» магистрального газопровода Казахстан – Китай. Проект реализован Национальным газовым оператором АО «КазТрансГаз».

Торжественная церемония состоялась в Астане, где старт работе новых индустриальных объектов в онлайн режиме был осуществлен из Единого диспетчерского центра АО «КазТранс­Газ».

Удаленный запуск новых компрессорных станций осуществили министр энергетики Канат Бозумбаев и аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.

– Запуск компрессорной станции «Арал» на газопроводе Бейнеу – Бозой – Шымкент дает возможность стабильно обеспечивать газом юг страны и увеличить экспортные поставки отечественного газа в Китай. Ввод в эксплуатацию компрессорных станций № 5 и № 7 завершает масштабную работу по формированию трансазиатского газопровода Центральная Азия – Китай, объединяющего 4 государства – Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай. Поэтому данное событие важно не только для Казахстана, но и для всех государств региона, – подчеркнул в ходе церемонии министр энергетики Канат Бозумбаев, поздравив весь газовый блок с этим событием.

По словам главы Минэнерго, работа компрессорных станций № 5 и № 7 позволит увеличить пропускную способность нитки «С» с 20 млрд до 25 млрд кубомет­ров газа в год. Теперь суммарная мощность всех трех ниток – «А», «В» и «С» – составляет 55 млрд кубометров газа. При этом отечественная газотранс­портная система обновилась и стала самой инновационной в регионе.

Аким Кызылординской облас­ти Крымбек Кушербаев также поздравил жителей региона и сообщил, что компрессорная станция «Арал» была построена в рекордные сроки – всего за 7 месяцев! Созданы новые рабочие места, высокими темпами газифицируются отдаленные районы и села.

Высокотехнологичная компрессорная станция «Арал» расположена в Аральском районе Кызылординской области на 518-м километре магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. С ее запуском значительно увеличивается потенциал газотранспортной системы страны и возможности для экспорта.

КС «Арал» совместно с готовящимися к запуску станциями «Коркыт-ата» и «Туркестан» поз­волит увеличить пропускную способность газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент с 10 млрд до 15 млрд кубометров в год. Совокупная реализация этих проектов обеспечит бесперебойную транспортировку газа в южные регионы страны, достигнув максимальной надежности системы в период пиковых нагрузок в отопительный сезон.

Кроме того, это позволит нарас­тить объемы подачи газа через отечественный газопровод в трансазиатский магистральный газопровод Казахстан – Китай, что увеличит экспорт газа в КНР. Этого события ждут все страны региона: и Китай, получающий газ, и экспортеры голубого топ­лива – Туркменистан и Узбекистан.

Как отметил заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Кайрат Шарипбаев, диверсификация транзитных и экспортных маршрутов транс­портировки казахстанского газа, а также увеличение объемов экспорта голубого топлива – важные стратегические задачи, которые были поставлены Президентом Казахстана. И они успешно решаются.

– Недавно мы подписали конт­ракт о двукратном увеличении экспорта отечественного газа в Китай – до 50 миллиардов кубометров за 5 лет. Данный контракт в ближайшую пятилетку принесет стране более 10 миллиардов долларов валютной выручки. Таким образом, отечественная газовая отрасль выполняет поручение Главы государства о развитии транспортного и транзитного потенциала страны, – отметил Кайрат Шарипбаев.

Заключение контракта с китайской стороной о поставках казахстанского газа открывает новую веху в развитии отечественной газовой отрасли. Полученный доход позволит Национальному оператору поддерживать казахстанских пот­ребителей газа, обслуживать кредитный портфель и вместе с тем увеличивать ресурсную базу и продолжать обновление газотранспортной системы.

Благодаря магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент, его соединению с газопроводом в Китай Казахстан получил не только альтернативный экспортный маршрут и значительную валютную выручку, но и энергетическую безопас­ность. Этот газопровод является крупнейшим трубопроводным проектом за всю историю независимого Казахстана. В результате его строительства удалось решить 3 важные задачи: обеспечить стабильные поставки газа на юг, создать единую систему газотранспортировки страны и увеличить экспорт казахстанского газа на внешние рынки.

Но для Казахстана магистральные газопроводы – это не только развитие транзитного потенциа­ла, но и широкие возможности для газификации многочисленных населенных пунктов. К примеру, с введением в строй магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент появилась возможность газифицировать более 500 населенных пунктов, расположенных вдоль трассы магистрали. Однако, пожалуй, самое главное то, что с запуском газопровода Казахстан полнос­тью перешел на отечественный газ, добываемый в западных областях страны.

Эксперты считают, что у Нацио­нального газового оператора хорошие перспективы экономического роста. «КазТрансГаз» занимает доминирующую позицию в сегменте транспортировки и распределения газа в Казах­стане. По итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года выручка АО «КазТрансГаз» составила 693 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль группы компаний – 118,6 млрд тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 156%.

В III квартале экспортные пос­тавки «КазТрансГаза» составили 4 млрд кубометров, в том числе за счет поставок газа в Китай. Магистральная транспортировка достигла 81,5 млрд кубомет­ров, что также выше показателя прошлого года.

Успехи Национального оператора не остались незамеченными. В сентябре авторитетнейшее российское агентство в сфере энергетики Neftegaz.RU составило рейтинг крупнейших компаний-транспортеров газа СНГ. И «КазТрансГаз» уверенно занял вторую позицию в рейтинге, пропустив вперед только мирового гиганта – «Газпром».

Свой рейтинг агентство Neftegaz.RU основало на анализе ключевых показателей компаний, состояния их газотранспортных систем и газопроводов, объемов транспортировки газа и влияния компаний на региональный и мировой рынки. Успехи «КазТранс­Газа» обусловлены в том числе резко возросшими поставками газа в Китай. Теперь с вводом новых компрессорных станций этот маршрут получит дальнейшее развитие.