За годы независимости добыча газа в Казахстане увеличилась с 8 млрд до 52 млрд кубометров в год, и эта цифра будет только расти. Президент Нурсултан Назарбаев уделяет большое значение газификации страны, этому посвящена одна из Пяти социальных инициатив Главы государства.
За последние несколько лет газотранспортная система Казахстана значительно обновилась, стала высокодоходной и эффективной. Благодаря высокому уровню технической оснащенности отечественной газовой инфраструктуры ее можно назвать одной из лучших в Евразийском регионе.
Всего год назад начались поставки казахстанского газа в Китай. И вот теперь газопровод в Поднебесную готов к максимальной транспортировке – отечественный газопровод выходит на новую мощность.
Все это благодаря запуску новых объектов. Так, в канун Дня Первого Президента введены в эксплуатацию компрессорная станция «Арал» на магистральном газопроводе Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также компрессорные станции № 5 и № 7 на нитке «С» магистрального газопровода Казахстан – Китай. Проект реализован Национальным газовым оператором АО «КазТрансГаз».
Торжественная церемония состоялась в Астане, где старт работе новых индустриальных объектов в онлайн режиме был осуществлен из Единого диспетчерского центра АО «КазТрансГаз».
Удаленный запуск новых компрессорных станций осуществили министр энергетики Канат Бозумбаев и аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.
– Запуск компрессорной станции «Арал» на газопроводе Бейнеу – Бозой – Шымкент дает возможность стабильно обеспечивать газом юг страны и увеличить экспортные поставки отечественного газа в Китай. Ввод в эксплуатацию компрессорных станций № 5 и № 7 завершает масштабную работу по формированию трансазиатского газопровода Центральная Азия – Китай, объединяющего 4 государства – Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Китай. Поэтому данное событие важно не только для Казахстана, но и для всех государств региона, – подчеркнул в ходе церемонии министр энергетики Канат Бозумбаев, поздравив весь газовый блок с этим событием.
По словам главы Минэнерго, работа компрессорных станций № 5 и № 7 позволит увеличить пропускную способность нитки «С» с 20 млрд до 25 млрд кубометров газа в год. Теперь суммарная мощность всех трех ниток – «А», «В» и «С» – составляет 55 млрд кубометров газа. При этом отечественная газотранспортная система обновилась и стала самой инновационной в регионе.
Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев также поздравил жителей региона и сообщил, что компрессорная станция «Арал» была построена в рекордные сроки – всего за 7 месяцев! Созданы новые рабочие места, высокими темпами газифицируются отдаленные районы и села.
Высокотехнологичная компрессорная станция «Арал» расположена в Аральском районе Кызылординской области на 518-м километре магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. С ее запуском значительно увеличивается потенциал газотранспортной системы страны и возможности для экспорта.
КС «Арал» совместно с готовящимися к запуску станциями «Коркыт-ата» и «Туркестан» позволит увеличить пропускную способность газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент с 10 млрд до 15 млрд кубометров в год. Совокупная реализация этих проектов обеспечит бесперебойную транспортировку газа в южные регионы страны, достигнув максимальной надежности системы в период пиковых нагрузок в отопительный сезон.
Кроме того, это позволит нарастить объемы подачи газа через отечественный газопровод в трансазиатский магистральный газопровод Казахстан – Китай, что увеличит экспорт газа в КНР. Этого события ждут все страны региона: и Китай, получающий газ, и экспортеры голубого топлива – Туркменистан и Узбекистан.
Как отметил заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Кайрат Шарипбаев, диверсификация транзитных и экспортных маршрутов транспортировки казахстанского газа, а также увеличение объемов экспорта голубого топлива – важные стратегические задачи, которые были поставлены Президентом Казахстана. И они успешно решаются.
– Недавно мы подписали контракт о двукратном увеличении экспорта отечественного газа в Китай – до 50 миллиардов кубометров за 5 лет. Данный контракт в ближайшую пятилетку принесет стране более 10 миллиардов долларов валютной выручки. Таким образом, отечественная газовая отрасль выполняет поручение Главы государства о развитии транспортного и транзитного потенциала страны, – отметил Кайрат Шарипбаев.
Заключение контракта с китайской стороной о поставках казахстанского газа открывает новую веху в развитии отечественной газовой отрасли. Полученный доход позволит Национальному оператору поддерживать казахстанских потребителей газа, обслуживать кредитный портфель и вместе с тем увеличивать ресурсную базу и продолжать обновление газотранспортной системы.
Благодаря магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент, его соединению с газопроводом в Китай Казахстан получил не только альтернативный экспортный маршрут и значительную валютную выручку, но и энергетическую безопасность. Этот газопровод является крупнейшим трубопроводным проектом за всю историю независимого Казахстана. В результате его строительства удалось решить 3 важные задачи: обеспечить стабильные поставки газа на юг, создать единую систему газотранспортировки страны и увеличить экспорт казахстанского газа на внешние рынки.
Но для Казахстана магистральные газопроводы – это не только развитие транзитного потенциала, но и широкие возможности для газификации многочисленных населенных пунктов. К примеру, с введением в строй магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент появилась возможность газифицировать более 500 населенных пунктов, расположенных вдоль трассы магистрали. Однако, пожалуй, самое главное то, что с запуском газопровода Казахстан полностью перешел на отечественный газ, добываемый в западных областях страны.
Эксперты считают, что у Национального газового оператора хорошие перспективы экономического роста. «КазТрансГаз» занимает доминирующую позицию в сегменте транспортировки и распределения газа в Казахстане. По итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года выручка АО «КазТрансГаз» составила 693 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль группы компаний – 118,6 млрд тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 156%.
В III квартале экспортные поставки «КазТрансГаза» составили 4 млрд кубометров, в том числе за счет поставок газа в Китай. Магистральная транспортировка достигла 81,5 млрд кубометров, что также выше показателя прошлого года.
Успехи Национального оператора не остались незамеченными. В сентябре авторитетнейшее российское агентство в сфере энергетики Neftegaz.RU составило рейтинг крупнейших компаний-транспортеров газа СНГ. И «КазТрансГаз» уверенно занял вторую позицию в рейтинге, пропустив вперед только мирового гиганта – «Газпром».
Свой рейтинг агентство Neftegaz.RU основало на анализе ключевых показателей компаний, состояния их газотранспортных систем и газопроводов, объемов транспортировки газа и влияния компаний на региональный и мировой рынки. Успехи «КазТрансГаза» обусловлены в том числе резко возросшими поставками газа в Китай. Теперь с вводом новых компрессорных станций этот маршрут получит дальнейшее развитие.