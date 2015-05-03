Газовые баллоны взорвались во дворе жилого дома Уральска

Фото с сайта mgorod.kz
Два газовых баллона взорвались в "газели" в Уральске. Автомобиль был припаркован во дворе микрорайона "Северо-Восток-2", передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".

ЧП произошло 2 мая в 18.30.

"Я дома был, вдруг слышу грохот. Окна нашей квартиры выходят на противоположную сторону. Но я выбежал, потому что во дворе стояла моя машина. Она находилась недалеко от горевшей "газели", я ее отогнал", – рассказал житель дома Мухит.

По данным пожарных, автомобиль горел открытым пламенем, в кузове, который был обшит фанерой, находились три газовых баллона, два из которых взорвались во время пожара.

Пожарные потушили огонь, однако из расположенного рядом гаража повалил дым. Им пришлось вскрыть гараж и тушить возгорание там.

К слову, хозяина "газели" не было дома в момент пожара. Причина возгорания выясняется.

