Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали

Взорвавшийся газовый баллон разнес дом в Мугалжарском районе Актюбинской области, передает Кazpravda.kz.

Инцидент произошел сегодня в 12 часов 06 минут, сообщила пресс-служба ДЧС Актюбинской области. В частном жилом доме по улице Мендыгулова в селе Аккемер раздался хлопок газо-воздушной смеси. Это привело к обрушению стен и возгоранию крыши дома.

В результате четыре человека получили ожоги. Их состояние стабильное.

На месте ЧП задействовали 5 человек и 1 единицу техники. Пожар ликвидировали в 13 часов 30 минуты. Причина хлопка устанавливается.