Газовый баллон взорвался из-за нерасторопной сельчанки в Абайской области

В селе Кокентау области Абай из-за взрыва газового баллона семья осталась без ужина. А все случилось из-за забывчивости хозяйки, оставившей без присмотра кастрюлю на газовой плите, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Сначала загорелись кухонные принадлежности, а затем огонь перекинулся на деревянные конструкции навеса, хозяйственные постройки и добрался до перекрытий летней кухни.

Из-за высокой температуры взорвался 27-литровый газовый баллон. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, и сам дом остался цел.

Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Причина пожара записана в протоколе, как несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.