​Газовый дефицит: в чем причина?

557
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Оптовой его реализацией в области занимаются четыре аккредитованные газосетевые организации. Еще недавно средняя розничная цена за литр газа на АГЗС в Актобе составляла 24,5 тенге, 30,2 тенге – в районах. Для недопущения необос­нованного повышения его стоимости, обеспечения свободной реа­лизации сжиженного газа потребителям 26 июля был заключен меморандум между акиматом области, газосетевыми организациями и субъектами рынка розничной реализации газа, по результатам которого установлена розничная цена 37 тенге за литр.

Вместе с тем в последнее время наблюдался дефицит этого топлива в свободной реализации. Как отметил Айбек Кайыр, на это повлияло несколько причин, в числе которых – определение розничной цены субъектам рынка естественных монополий, находящихся в реестре и являющихся доминантами. Сказалась на ситуации и плановая остановка на ремонт газоперерабатываю­щего завода АО «СНПС Актобемунайгаз» в период с 3 по 8 августа.

В настоящее время из общего объема сжиженного газа, запланированного на август в размере 5 тыс. тонн, газосетевыми организациями отгружено 1 319 тонн при потребности 1 670 тонн. 8 августа завершен ремонт ГПЗ, и с 9 числа начата отгрузка газа автовывозом, что должно снять дефицит сжиженного газа по области. Стоит отметить, что в регионе ныне зарегистрировано 23 697 автотранспортных средств, имею­щих газовое оборудование.

