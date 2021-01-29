Где алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом

В Алматы 40 процентов заболевших заразились коронавирусной инфекцией после посещения ТРЦ, ресторанов, ночных клубов и рынков. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в эфире телеканала Atameken Business, передает корреспондент Kazparvda.kz
.
У главного санврача Алматы спросили, почему ограничена работа объектов общепита в ТРЦ и чем отличаются кафе в торговых центрах от тех, которые расположены на улицах города.
"Здесь не зависит от того, находится ли объект общественного питания отдельно или же при торгово-развлекательном центре, основная наша задача – сократить концентрацию посетителей. Согласно нашему анализу, число заражений в общественных местах – ТРЦ, рестораны, ночные клубы, рынки – составляет 40 процентов. Поэтому не важно, находятся ли кафе в ТРЦ или отдельно, если они будут открыты, будет усилен приток посетителей, а число нарушений социальной дистанции резко увеличится", – ответил Бекшин.
Напомним, ранее Алматы вернулся
в "красную" зону по COVID-19. Позже вышло новое постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. Документ вступает в силу с 1 февраля. Так, в мегаполисе снова запретят работу театров и кинотеатров
. Также принято решение о госпитализации
всех горожан, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция.
Согласно постановлению, нужно будет перевести на удаленный режим работы 80% работников организаций с численностью сотрудников 20 и более человек, за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте, и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Банки, отделения АО "Казпочта", ЦОН-ы будут работать с 9.00 до 18.00 часов. При этом прием населения будет осуществляться по предварительной записи.