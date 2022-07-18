Статьи
Где асфальт?
Елена Ульянкина, Карагандинская область

В прошлом году госпрограмма «Ауыл – Ел бесiгi» дошла до села Баймырза, которое находится в 60 км к западу от Караганды. Тогда местные жители обрадовались, что наконец-то их дороги приведут в порядок. Из бюджета было выделено 139 млн тенге. В июне прошел тендер, победителем которого стала карагандинская компания «Өрнек-НС». Она обязалась заасфальтировать 6,8 км сельских дорог за 103 млн тенге, но не сделала работу в срок.

Жители села Баймырза написали жалобу в Антикоррупционную службу. Последовала реакция.

– Мы вместе с представителями Антикоррупционной службы выехали в село, чтобы проверить информацию сельчан, – сообщила руководитель проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» Малика Кусенбаева. – Выяснилось, что подрядная организация не уложила около 500 метров асфальта на улице Кунаева. Мы потребовали, чтобы подрядчик возобновил работу.

После реакции Антикора, работники ТОО «Өрнек-НС» активизировались. Они уже заасфальтировали около 350 м улицы Кунаева, осталось еще 150.

Ни сельчане, ни аким Баймырзы Асель Жунусова подрядчика недобросовестным не считают. Выяснилось, что он недоремонтировал дороги в 2021 году из-за бюрократических проволочек. Заказчик поздно заключил с подрядчиком договор о госзакупках. В результате дорожные работы начались в конце августа, а в ноябре, когда выпал снег, их пришлось свернуть. Из-за этого дорожники не успели уложить 500 м асфальта и отсыпать обочины по всему селу.

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
К древним городам и в лучшие музеи
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Где асфальт?
Сбалансированное развитие – основа качества жизни
Защитили честь страны
Поддержка и развитие потенциала
Гимн земле и труду
«Золото» в Загребе
Справа и с правами
Безопасность прежде всего
Себя показали и на других посмотрели
Нужны совместные усилия
Денег много не бывает
За работу!
В свете новых угроз
Клад ханов Золотой Орды
Не заплывать!
Чемоданное настроение
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Статьи
К древним городам и в лучшие музеи
Статьи
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Статьи
За работу!
Статьи
В свете новых угроз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]