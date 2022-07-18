Где асфальт?

В прошлом году госпрограмма «Ауыл – Ел бесiгi» дошла до села Баймырза, которое находится в 60 км к западу от Караганды. Тогда местные жители обрадовались, что наконец-то их дороги приведут в порядок. Из бюджета было выделено 139 млн тенге. В июне прошел тендер, победителем которого стала карагандинская компания «Өрнек-НС». Она обязалась заасфальтировать 6,8 км сельских дорог за 103 млн тенге, но не сделала работу в срок.

Жители села Баймырза написали жалобу в Антикоррупционную службу. Последовала реакция.

– Мы вместе с представителями Антикоррупционной службы выехали в село, чтобы проверить информацию сельчан, – сообщила руководитель проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» Малика Кусенбаева. – Выяснилось, что подрядная организация не уложила около 500 метров асфальта на улице Кунаева. Мы потребовали, чтобы подрядчик возобновил работу.

После реакции Антикора, работники ТОО «Өрнек-НС» активизировались. Они уже заасфальтировали около 350 м улицы Кунаева, осталось еще 150.

Ни сельчане, ни аким Баймырзы Асель Жунусова подрядчика недобросовестным не считают. Выяснилось, что он недоремонтировал дороги в 2021 году из-за бюрократических проволочек. Заказчик поздно заключил с подрядчиком договор о госзакупках. В результате дорожные работы начались в конце августа, а в ноябре, когда выпал снег, их пришлось свернуть. Из-за этого дорожники не успели уложить 500 м асфальта и отсыпать обочины по всему селу.