Где бесплатно пройти реабилитацию после COVID-19 в Алматы

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали, где бесплатно пройти реабилитацию после COVID-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
Сообщается, что в поликлиниках города созданы и работают отделения по реабилитации.
"Реабилитация – это комплекс мероприятий, крайне важный и необходимый, когда человек сталкивается или может столкнуться с функциональными ограничениями в повседневной жизни по причине проблем со здоровьем, после хирургического вмешательства, включая хронические заболевания, травмы и так далее. Наш центр предоставляет реабилитационные услуги, позволяющие лицам всех возрастов не прекращать или же возобновлять повседневную деятельность. У нас сильная профессиональная команда, цель которой – максимальное восстановление поврежденных функций. Сейчас проводим реабилитацию тех, кто перенес коронавирус", – сообщила главный врач городской поликлиники №4 Зухра Умарова.
В Городской поликлинике №4 работает отделение медицинской реабилитации. В связи с пандемией COVID-19 в данное время активно проводится реабилитация для переболевших: оксигенотерапия, специальный дренажный массаж, определенные техники дыхательной гимнастики, лечебная физкультура.
Сообщается, что в поликлиниках города созданы и работают отделения по реабилитации.
"Реабилитация – это комплекс мероприятий, крайне важный и необходимый, когда человек сталкивается или может столкнуться с функциональными ограничениями в повседневной жизни по причине проблем со здоровьем, после хирургического вмешательства, включая хронические заболевания, травмы и так далее. Наш центр предоставляет реабилитационные услуги, позволяющие лицам всех возрастов не прекращать или же возобновлять повседневную деятельность. У нас сильная профессиональная команда, цель которой – максимальное восстановление поврежденных функций. Сейчас проводим реабилитацию тех, кто перенес коронавирус", – сообщила главный врач городской поликлиники №4 Зухра Умарова.
В Городской поликлинике №4 работает отделение медицинской реабилитации. В связи с пандемией COVID-19 в данное время активно проводится реабилитация для переболевших: оксигенотерапия, специальный дренажный массаж, определенные техники дыхательной гимнастики, лечебная физкультура.