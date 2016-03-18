​Где достигнутый консенсус превращается в стандарт

Стандарт является универсальным инструментом, содержащим готовое техническое решение, с помощью которого можно обеспечить защиту жизни и здоровья человека, охрану окружающей среды, организовать производство таким образом, чтобы оптимально расходовать ресурсы на изготовление продукции. И самое главное, стандарт – это механизм устранения технических барьеров в торговле.

По сути, инициировать разработку того или иного стандарта и участвовать в его создании может любой желающий, достаточно прийти в соответствующий Технический комитет по стандартизации (ТК) и вынести свою идею на пуб­личное обсуждение.

ТК – это консультативно-совещательный орган, создаваемый на базе организаций в отраслях экономики на добровольной основе, задачей которого являются разработка нормативных документов по стандартизации, их рассмотрение, подготовка предложений к ежегодным планам государственной стандартизации, анализ устаревших фондов и действующих международных и региональных стандартов.

– На сегодня в Казахстане насчитывается 6 118 национальных стандартов, и всегда возникает вопрос, кто их разрабатывает, – рассказывает заместитель директора РГП «КазИнСт» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Еркежан Амирханова (на фото). – Понятно, что мы в нашем Институте стандартизации и сертификации не можем содержать специалистов по всем направлениям, мы делаем акцент на методологию, а для разработки стандартов нужны технические эксперты. Технические комитеты по стандартизации – это и есть форма сотрудничества таких экспертов, где они обсуждают необходимость разработки тех или иных стандартов, сами стандарты, направления дальнейшего развития отраслей.

На данный момент в различных направлениях зарегистрированы 53 национальных ТК. Есть узконаправленные, как, например, ТК «Сварка и родственные процессы», есть более широкого профиля – «Промышленная безопасность». Некоторые функционируют достаточно активно – таковых выявлено в ходе проведенной недавно инвентаризации комитетов 20: они принимают участие в разработке национальных и межгосударственных стандартов, проводят научные исследования, на постоянной основе актуализируют состав членов. А 7 ТК, признанные пассивными в связи с отсутствием работ в области стандартизации в течение трех лет, попросту ликвидированы. Кроме того, в текущем году начата разработка рейтинга оценки эффективности деятельности ТК, активизация комитетов с низкой активностью, то есть вовлечение их в работу с международными и межгосударственными ТК, усиление состава, разграничение областей стандартизации.

– Формирование технического комитета по стандартизации – это международная практика, но к уровню зарубежных мы еще только стремимся. Там на их базе рождаются новые технологии, которые позже перерастают в новый стандарт. И крупные компании заинтересованы в участии в этих комитетах. Потому что это означает как минимум, что ты идешь в ногу с новыми технологиями, и как максимум – задаешь моду, – говорит Е. Амирханова.

Ввиду того что ТК является площадкой, вырабатывающей и достигающей наилучшие показатели при разработке нормативных документов по стандартизации, его состав формируется из представителей всех заинтересованных сторон, в том числе государственных органов в соответствии с компетенцией, НПП «Атамекен», аккредитованных общественных объединений, научных кругов, вузов, производителей, потребителей, органов по подтверждению соответствия, испытательных лабораторий.

В «КазИнСт» подчеркивают, что это открытое сотрудничество, и любой желающий может в нем участвовать. Состав ТК постоянно расширяется. Претерпевает изменения и его структура. Например, сферу строительства поделили на три ТК: по проектированию, нормированию и стройматериалам. Главная задача – найти организацию, которая стала бы базовой для того или иного техкомитета, а также вовлечь как можно больше квалифицированных технических экспертов, к слову, владеющих техническим английским.

– Конечно, мы с вами как простые потребители не сможем разработать стандарт, но это может быть крупный заказчик, например, в железнодорожной отрасли – КТЖ. На заседаниях техкомитета представляются интерес заказчика и производителя, мнение отраслевых ассоциаций и научных кругов и выводится стандарт как итог консенсуса, удовлетворяющий всех, – Еркежан Амирханова душой болеет за становление каждого Технического комитета по стандартизации. – И конечно, ТК должны нести ответственность за свой фонд стандартов, мониторить их и при необходимости обновлять. Наша цель – повысить значимость деятельности ТК, как это принято в международной практике. Чтобы любой, кто хочет разработать стандарт, мог прийти на площадку ТК, публично обсудить его, и все это было прозрачно. А мы будем проверять, насколько учтены мнения всех сторон.

Принципы открытого обсуждения стандартов являются требованиями Всемирной торговой организации и прописываются в разрабатываемом в данный момент законопроекте «О стандартизации». Одной из процедур в процессах разработки национальных стандартов будет являться достижение консенсуса в рамках работы действующего ТК. Именно данное требование, по мнению специалистов, позволит Казахстану принимать качественные стандарты на основе консенсусного мнения специалистов отраслей.

Задача технических экспертов также решать конфликт между старыми ­ГОСТами и новыми европейскими стандартами. Национальные ТК должны зеркально участвовать в международных комитетах по стандартизации. Успешно с этим справляется, к примеру, ТК «Информационные технологии» на базе Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде». Особенно это важно в свете необходимости для Казахстана трансферта технологий. Значимость ТК возрастает и со вступлением нашей страны в ЕАЭС.

Хорошо, когда ТК работают на базе отраслевых ассоциаций, как, например, «Продукция легкой промышленности», «Недропользование и металлургия», «Туризм и услуги в сфере туризма». Ведь это тоже своего рода защита интересов членов ассоциа­ции.

Существуют ТК, как правило, на средства частных компаний, но пытаются участвовать и в бюджетном финансировании, в частности, разработки стандартов. Однако, по мнению Е. Амирхановой, создание ТК и его работа не должны восприниматься как получение прибыли. Ведь это, прежде всего, формирование собственного фонда стандартов, здесь можно привести пример ТК «Космическая деятельность», которым за последние годы были разработаны 77 новых стандартов.

В прошлом году были созданы ТК «Упаковка и тара», «Судостроение и морские сооружения». В числе перспективных направлений называются проекты смарт-сити и «зеленое» строительство.

– В заключение хочется еще раз подчеркнуть, как важно выстроить работу технических комитетов по стандартизации в соответствии с международной практикой. Не все, конечно, приемлемо для нас. Например, мы не готовы пока к членским взносам. Но мы хотим, чтобы этот важный инструмент состоялся, чтобы в его недрах рождались национальные стандарты, которые, в свою очередь, работали бы для бизнеса, позволяли повышать конкурентоспособность нашей продукции и обеспечивать безопасность промышленности на всей территории страны, – заключила Е. Амирханова.