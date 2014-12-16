Где дружба, там успех 764 Сауле АХМЕТОВА

Почти 200 воспитанников коммунального государственного учреждения «Детский дом» акимата Астаны от 3 до 14 лет приняли участие в фестивале дружбы народов под названием «Где дружба, там успех», специально организованном АО «КазТрансГаз» в честь Дня Независимости нашей страны.

Как отметила член правления АО «КазТранс­Газ» Ботагоз Байбатырова, дружба народов и согласие – это фундамент нашего независимого государства, а потому молодым казахстанцам необходимо знать и уважать традиции, культуру разных наций и народностей. «Благодаря взвешенной политике Главы государства Нурсултана Назарбаева в нашем общем доме царят мир и спокойствие. Мы, как крупная компания страны, уделяем этим ценностям особое внимание. На фестивале дети лучше узнали о тех, кто живет рядом, поняли, что казахстанцы – единый народ», – сказал она.

В свою очередь ребята благодарили гостей из АО «КазТрансГаз», которые в преддверии Нового года подарили им ощущение волшебства и праздничное настроение. В качестве артис­тов выступали дети сотрудников компании, и праздник удался на славу. Песни в исполнении детского хора, красочные танцевальные номера, а также искренняя декламация стихов никого не оставили равнодушными, заставив зал рукоплескать. Юным артистам помогали профессиональные хореографы, настоящий сценарист и режиссер, так что все номера были на высоком художественном уровне.

Кульминацией программы фестиваля стала массовая костюмированная хореографическая композиция, составленная из шести музыкальных тем, которые символизировали казахскую, русскую, корейскую, узбекскую, немецкую культуру, традиции кавказских народов. Кроме того, для воспитанников детского дома АО «КазТранс­Газ» приготовило еще один сюрприз – щедро накрытый дастархан с блюдами разных народов, проживающих в Казахстане, а также подарки в виде мягких игрушек для малышей и часов для тех, кто постарше, ну и конечно же, сладости для всех, как и положено в настоящий праздник.

«Поздравляю вас с нашим главным праздником – Днем Независимости! Казахстан живет единой семьей. Благодаря этому мы достигли и достигаем больших высот, создали успешное государство, которое уже известно всему миру. Улучшается жизнь народа. За прошедшие годы в Казахстане удалось создать свою уникальную формулу межнационального и межконфессионального диалога, благодаря которой здесь счастливо живут представители более ста национальностей», – говорила детям Ботагоз Байбатырова, отметив, что всегда нужно помнить: только в условиях сохранения единства и толерантности мы сможем увеличить темпы социально-экономического развития и выполнить задачу по вхождению Казахстана в число 30 ведущих государств мира.

Проявление заботы о детях, нуждающихся в помощи, для АО «КазТрансГаз» стало традицией. Ежегодно за счет профсоюзных средств и личных пожертвований сотрудников компании оказывается финансовая адресная поддержка социально уязвимым семьям, сиротам и детским домам, приобретаются развивающие книги и игры, наборы для творчества, а также спортивные принадлежности. Праздничное мероприятие, отметили его организаторы, поз­волило не только внести вклад в развитие подрастающего поколения, но и еще сильнее сплотить коллектив предприятия.



