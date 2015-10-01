Где Гроза, там песня грянет Свежий выпуск 953 Моисей ГОЛЬДБЕРГ

Творчество коллектива, которым руководит Владимир Трофимович, не перестает восхищать поклонников народной песни глубиной чувств. Слушаешь выступления тружеников хлебной нивы, птичников или занятых в сфере бытовых услуг и удивляешься красоте многоголосья, тонкости раскрытия замысла автора, а порой и необычности аранжировки песни, ее новому ритму.

И не случайно на торжество, посвященное юбиляру, которое состоялось на сцене районного Дома культуры аула Акмол, собрались не только сельчане, но и гости из других районов.

Поздравляя Владимира Трофимовича, аким Целиноградского района Малгаждар Саттарович Таткеев сказал:

– Вашу жизнь можно сравнить с песней, которая возвышает душу, дарит любовь и доброту. А ваше мастерство и талант помогают сельчанам растить хлеб и создавать те блага, которыми гордится не только район, но и республика.

Свои музыкальные «подношения» сделали заслуженному человеку народные коллективы из аулов Аршалы и Родина, столичный казачий хор «Станичники». Приветствия прислали своему наставнику бывшие участники хора из Германии, России и других стран. Добрые слова в адрес яркого пропагандиста народной песни прозвучали и от представителей Еврейского культурно-просветительского и общественно-политического общества «Алеф» из Астаны.

Согревающее тепло народной песни, которое так проникновенно доносит до слушателей коллектив, которым руководит Владимир Гроза, роднит людей независимо от их возраста и национальности.

– Песни потому и называются народные, что живут они сотни лет, – считает Владимир Трофимович. – Прошли годы и годы, а они по-прежнему трогают сердечностью. У каждой песни своя судьба и сила воздействия.

Разве могут современные шлягеры сравниться с «Вечерним звоном» или знаменитой некрасовской песней «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село»? Даже во время войны на волнах многих радиостанций мира звучали эти песни в исполнении разных хоров. Они поднимали дух сражающихся воинов. Их слушали в госпиталях. Мы же, породненные со славой целинников, стремились все эти годы исполнять песни, вдохновляясь красотой земли родной.

Концерты народного хора Владимира Грозы собирают полные залы больших и малых дворцов культуры. Коллектив приглашается на различные фестивали, праздники, семейные торжества. И благодарные зрители нередко говорят после концерта: «Послушал песни, и будто воздуха свежего вдохнул!»

А то, как кропотливо и бережно работает Владимир Трофимович с каждой песней, – надо видеть и слышать. И нередко репетиции затягиваются до глубокой ночи. За прошедшие годы состав хора неоднократно менялся, не менялась только любовь к народной песне и стремление донести ее глубину.

Так уж устроена наша жизнь, что с песней мы связаны от колыбели и до смертного своего часа. И что удивительно, с годами многие песни не только не теряют своей популярности, а становятся еще проникновеннее и ближе.

И происходит это в первую очередь потому, что у этого бесценного народного сокровища есть такие хранители и популяризаторы, как Владимир Трофимович.

В исполнении хора, руководимого им, многие песни и романсы обрели новую жизнь. Недаром Владимира Грозу автор знаменитой песни «На побывку едет» Александр Аверкин назвал главным певцом целинников.

Любая новая концертная программа, а их у художественного руководителя более 60, это результат неустанного поиска и стремления раскрыть душу песни. Копировать других Владимир Трофимович не привык. У его хора свой стиль и неповторимое лицо.

Мне памятен эпизод, связанный с хоровой аранжировкой песни «Маричка», написанной в первые годы освоения целины украинским композитором Степаном Сабадашем. Одним из первых исполнителей песни был Николай Никитский. Пластинки с записями этого певца раскупались влет. Николай Николаевич исполнял ее на украинском языке:



В’еться, наче змійка,

неспокійна річка,

Тулиться близенько

до підніжжя rip.

А на тому боці, там живе

Марічка,

В хаті, що сховалась у зелений бір.



На областное радио в Целинограде ежедневно поступали десятки писем новоселов с просьбой включать почаще полюбившуюся песню в музыкальную программу «От сердца к сердцу». Мы, конечно, шли навстречу слушателем. А потом вдруг узнали, что песня великолепно звучит в исполнении хора села Каменка Балкашинского района в интерпретации Владимира Грозы.

Быстро снарядили в далекое село прибывший к нам из Москвы новенький тонваген, позволяющий звукорежиссерам использовать до десятка микрофонов. Записи получались как в хорошей столичной студии. К этому времени в Целинограде появился и сам звездный исполнитель. Услышав хоровой вариант, Николай Николаевич восхитился: «Я счастлив, что на целине моя песня обрела вторую жизнь. Гроза внес в нее еще больше нежности, сердечности и теплоты».

И впрямь, куда не приедешь, в любом целинном бригадном вагончике или в палатке строителей можно было услышать:



Та нехай сміеться неспокійна

річка.

Все одно на той бік я путі знайду.

Чуеш чи не чуеш, чарівна Марічко,

Я до твого серця кладку

прокладу!...



Практически вся музыкальная культура Владимира Грозы сформировалась под влиянием Сибирского и Омского хоров, чье звонкоголосье признано на всех континентах, где проходили гастроли этих знаменитейших коллективов.

Постигая исполнительские тайны, в Омском культпросветучилище на хоровом отделении Владимир Трофимович не пропускал ни одной репетиции, не говоря уже о концертах Омского хора, а песни своего тезки – тенора Владимира Мартынова – он воспринимал, как волшебство.

Событием для Владимира Трофимовича стало и выступление Омского хора в только что построенном в Целинограде Дворце целинников. В исполнении прославленного коллектива звучали романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Дельвига, Жуковского и многих других корифеев поэтического слова. И совсем не случайно в репертуаре хора, которым руководит Гроза, достойное место занимают песни об удали сибирских ямщиков, священном море Байкал, звоне колокольчика под дугой, могучем дубе среди долины ровной…

Владимир Трофимович воспитал целую плеяду энтузиастов хорового пения. Милые красавицы и бравые парни первых составов хора стали уже бабушками и дедушками, но любовь к песне они передали своим внукам. И этой эстафете от сердца к сердцу нельзя не радоваться.

– Село без песни – тоска, – говорит Владимир Трофимович, – очень жаль, что все ударились в бизнес. На праздниках некому даже плясовую сыграть. Забыли, что надо жить с дверями, открытыми на улицу. Не только для себя, но и для людей.

Говоря о Владимире Трофимовиче, нельзя не сказать добрых слов и о его супруге Екатерине, которая многое делает для сохранения традиций хора и формирования репертуара. А поет она как!

Впрочем, петь по-другому в хоре Владимира Трофимовича не могут. Услышав один раз, не забудешь никогда.