Общество
Где и как хоронят неопознанных граждан в Астане
Жания Уранкаева
Тема захоронения неопознанных людей обросла настоящими легендами, акимат Астаны в официальном ответе на запрос корреспондента Kazpravda.kz рассказал, как отправляются в последний путь безродные казахстанцы. 

Как стало известно, захоронения неопознанных людей осуществляются на центральном столичном кладбище по проспекту Тлендиева, 2.

Площадь мусульманско-христианского, смешанного кладбища составляет 135,32 га. Захоронения здесь ведутся с 1959 года по настоящее время, занимаемая площадь использована уже на 97 %. 

"В целом по Астане для решения вопросов, связанных с дефицитом мест захоронения, выполнена разработка проекта и начато строительство нового кладбища площадью 460 гектаров, в котором также предусмотрены места для захоронения безродных и невостребованных лиц. Данное кладбище расположено в северо-восточном направлении, в районе объездной трассы в сторону Кокшетау", – сообщили в столичной администрации. 

Отметим, что на сегодня кладбище является единственным способом захоронения людей в Астане, так как крематориев пока нет.

"В 2012 году в Астане было захоронено 173 неопознанных человека, в 2013 – 143, в 2014 – 176, в 2015 – 183, в прошлом году – 145 человек, за 4 месяца текущего года – 33 неопознанных человека", – привели статданные в городской администрации. 

Захоронения безродных граждан ведутся за государственный счет, в текущем году на погребение каждого невостребованного человека было выделено 51 500 тенге, добавили в акимате. 

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