​Где казахстанцы с нарушениями слуха могут найти подработку

История Медета Нурибаева проста и жизнеутверждающа. Хоть и родился он здоровым, но в раннем детстве подхватил страшный вирус, который дал осложнения, а это привело к потере слуха. В спецшколе Медет получил среднее образование. Потом освоил профессию сапожника. Но доход таких мастеров совсем невелик. Поэтому долгое время Медет подрабатывал разнорабочим. Работы не боялся. Главное, чтобы она была. Много лет старательно копил деньги на машину, закончил школу вождения и успешно получил водительские права.

Да, в Казахстане это возможно. Законом РК "О дорожном движении" не ограничивается право инвалидов на управление автотранспортными средствами. Между прочим, еще в 70-х годах ХХ века Минздрав СССР провел эксперимент, чтобы определить могут ли глухие и слабослышащие управлять транспортным средством. Результаты показали, что отсутствие слуха на мастерство вождения автомобиля никак не влияет.

И Медет воспользовался этим правом. Сначала он "таксовал" с помощью мамы, которая, сидя рядом с ним в машине, выполняла обязанности штурмана. А когда в Казахстан пришел Uber, маму сменил смартфон с программой. Мама теперь встречает сына домашними баурсаками после работы.

"Платформа Uber устроена весьма просто. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы разобраться. Приложение заранее предупреждает клиента о том, что водитель, принявший заказ, имеет проблемы со слухом. Коммуникация сейчас осуществляется очень просто – посредством чата", – рассказывает Медет.

Кстати, в Uber отмечают, что по отзывам пассажиров водители с нарушениями слуха более аккуратны и внимательны в дороге, следят за движением и не отвлекаются на разговоры.