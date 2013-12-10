Где лад, там и клад

Я много лет работаю директором музыкальной школы и имею возможность наблюдать динамику роста числа семей, в которых дети с самого раннего возраста приобщаются к миру прекрасного. Это важная составляющая гармоничного развития человека и одновременно свидетельство роста благосостояния людей. Это также результат постоянной заботы Президента Нурсултана Назарбаева о развитии человеческого капитала.

Люди не выбирают время, когда им выпало жить. Время выбрало нас, доверив историческую и ответственную миссию – строить новую, независимую страну. Четкий и понятный всем план этого строительства обозначен в декабрьском Послании Главы государства. Стратегия учит тому, что сегодня нужно на каждом рабочем месте искать новые резервы, нестандартные пути к успеху. Нет сомнения в том, что рубежи, намеченные на предстоящие десятилетия «Стратегией-2050», непременно будут достигнуты.

Сергей ПОГОДИН, председатель общественного объединения «Центр русской культуры»