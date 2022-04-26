Где можно получить духовное образование в Казахстане

Получение религиозного образования в зарубежных духовных образовательных учреждениях таит в себе большую опасность, так как присутствует риск возможной радикализации студента. В управлении по делам религий Нур-Султана рассказали, сколько и какие духовные учебные заведения функционируют в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Так, на сегодня по Казахстану функционируют 13 духовных учебных заведений, среди них, к исламскому направлению относятся 11 учебных заведений: университет «Нур-Мубарак», 9 медресе-колледжей, Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК.

К христианскому направлению относятся два учебных заведения: Алматинская православная духовная семинария и Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

В случае возникновения вопросов, связанных с религией, в том числе касательно получения теологического образования, можно обратиться в столичный Центр изучения религий, позвонив в iKomek-109, добавили в городской администрации.