Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева

В пресс-службе главы государства сообщили, где казахстанцы могут посмотреть трансляцию церемонии инаугурации президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Фото: akorda.kz

26 ноября 2022 года в 10:50 часов по времени Астаны в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также на официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях начнется трансляция церемонии инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отметили в пресс-службе главы государства.

Напомним, 22 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги прошедших 20 ноября внеочередных выборов президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев победил на них с 81,31% голосов.