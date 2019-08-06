Где отдохнуть туристу

О «перегреве» турецкого рынка

Думаю, не открою Америку, если скажу: главным летним предпочтением наших соотечественников по-прежнему остается Турция: порядка 70% казахстанцев, способных позволить себе отдых за рубежом, выбирают в отпускной сезон берег турецкий. Но особенность последних лет заключается в небывалом спросе на данное направление у туристов из России, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, а также из других европейских государств, например, Германии.

Все это привело к резкому увеличению общего турпотока в эту страну. В результате для наших туроператоров летний сезон уже в который раз становится чрезвычайно «жарким». Все-таки должно быть соответствие между спросом на места размещения со стороны туристов и предложением самих отельеров, а когда спрос зашкаливает, на рынке начинается неразбериха.

К тому же повышенный спрос всегда ведет к росту цен. А нехватка отелей – к ситуации, когда на все реализованные места в самолетах (а туроператоры заранее выкупают гарантированные блоки мест у авиаперевозчиков) не находится достаточного количества мест в отелях. Ведь у нас с мая сразу 4 авиакомпании осуществляют чартерные перевозки на турецкие курорты. Это и наш национальный авиаперевозчик Air Astana, и другая отечественная компания – Sunday Airlines, и турецкие перевозчики Atlasglobal и Turkish Airlines.

Важно помнить, что любое направление может «переварить» лишь определенное количество туристов. Поэтому, когда планируем работу на предстоящий сезон, то анализируем ситуацию за несколько последних лет и прог­нозируем возможности рынка. Рост должен быть в пределах 5–7%, максимум – 10.

Сейчас же на турецкое направление идет увеличение привозной емкости на 20–30 и даже 40%. Такой спрос рынок просто не может осилить, число мест в отелях ограничено. И возникают ситуации, когда операторы вынуждены обращаться к авиакомпаниям с просьбой снимать какие-то рейсы, чтобы не отправлять полупустыми самолеты и не нести огромные убытки.

О Египте как альтернативе

В создавшейся ситуации казахстанские туроператоры стали проводить работу по переориентации любителей заграничного отдыха на другие направления, например, на Египет. При этом важно понимать, что если в Турции лето – высокий сезон, то в Египте, наоборот, сезон низкий, поэтому и ценовая политика там совсем иная – гораздо более выгодная для туриста.

Для этого сделали хитрый ход: открытие перелетов в Хургаду, к примеру, приурочили к Наурызу, когда люди 5–6 дней отдыхают. И на это время почти все оказалось раскуплено. Провели также ряд презентаций, организовали инфотуры. Турагентства заинтересовались, у сотрудников глаза заблестели.

Но, как и с любым новым направлением, необходимо время на то, чтобы первые туристы начали делиться впечатлениями с друзьями, родными, знакомыми. И когда пойдет «узун-кулак», можно будет рассчитывать на устойчивый спрос. В общем, надеемся, Хургада полюбится нашим гражданам так же, как уже Шарм-эль-Шейх, и станет круглогодичным направлением.

К тому же есть несколько моментов, которые дают Хургаде ряд преимуществ. Во-первых, здесь больший выбор отелей разных ценовых категорий, в том числе для более экономного отдыха. Во-вторых, это место хорошо подходит для семейного отдыха с детьми за счет большого количества чистых песчаных пляжей, очищенных от камней и кораллов, с пологим заходом в море.

Хотя и коралловых рифов там достаточно для любителей дайвинга и снорклинга. И наконец, летом здесь спасает от жары постоянно дующий ветерок.

О китайском чудо-острове Хайнань

Есть еще одно направление, которое может стать альтернативой для тех, кто в прежние годы привык летом отдыхать в Турции. Это единственный тропический остров Китая, который действует круглогодично, – Хайнань.

Замечательное место, у которого за несколько лет уже появился свой постоянный турист. Я могу объяснить интерес к острову еще и тем, что все-таки Китай – это коммунистическая страна с сильной властью, и там нет таких политических катаклизмов, как в других регионах планеты. Поэтому Хайнань выигрывает, в том числе и в плане безопасности.

К тому же китайские партнеры, получая от государства дотации, предлагают хорошие цены. За счет ценовой политики остров весьма конкурентоспособен. И если Турция – исключительно летнее направление (а потому в разгар сезона на туристах там хотят заработать как можно больше), то Хайнань принимает гостей круг­лый год. Да, сезон дождей имеется, но это не Таиланд: дож­дик минут 15–20 прошел, и снова солнце светит. А еще государство оказывает значительную поддерж­ку турис­тическому сектору. Поэтому и цены стабильно держатся на одном уровне.

Надеемся, что интерес к острову и дальше будет крепнуть – ведь, помимо пляжного отдыха, Хайнань привлекает роскошной нетронутой природой, многочис­ленными достопримечательнос­тями, традициями, китайской медициной.

Раньше существовал барьер из-за особенностей питания. Все-таки китайская кухня для нас слишком специфична, и туда, например, с детьми ехать сложновато. Но сейчас открылось много ресторанов с европейской, русской кухней, и даже казахские традиционные блюда можно найти. А других особых проблем и не было. Все поставлено на солидную основу.

И конечно же, нельзя не сказать о совершенно уникальных возможностях острова для оздоровительного туризма. Традиционная китайская медицина – массаж, траволечение, иглотерапия, иглонож – обеспечивает дополнительный интерес к этому направлению. Многие мои знакомые обязательно раз в год едут туда подлечиться, и наши партнеры на Хайнане отмечают, что число туристов, посещающих местные медицинские центры, постоянно увеличивается.

О других направлениях

Таиланд на фоне курортов Турции, Египта, Хайнаня смотрится как более дорогое направление: тому способствуют и не самый дешевый перелет, и большой поток туристов из других государств. К тому же это чисто зимнее направление: летом там начинается сезон дождей, очень высокая влажность (до 75–80%), которую не все легко переносят.

И все-таки многие казахстанцы очень любят Страну улыбок и предпочитают отдыхать именно там. Особенно большой спрос появляется на Новый год, тем более что в это время там очень комфорт­ная температура и влажность уже не такая высокая.

Что касается других стран, то Греция и Кипр – сами по себе раскрученные государства, и мы предлагаем эти направления на регулярных рейсах.

Несколько лет назад, когда в Турции осложнилась политическая обстановка, некоторый процент туристов переориентировался на ОАЭ. Конечно, в Эмиратах жара ощущается сильнее, чем в Египте, но у них есть курортные регионы с более мягким климатом – такие как Фуджейра, Рас-эль-Хайма. Поэтому наряду с традиционно пользующимся спросом Дубаем казахстанцы едут и в эти эмираты. Хотя такого турпотока, чтобы мы могли отправлять туда чартеры, все-таки нет.

Об экскурсионном туризме

Многие ставят перед собой задачу не просто поваляться на пляже, но и увидеть что-то новое. Есть очень привлекательные и насыщенные экскурсионные прог­раммы во Францию, Испанию, Италию. Но вот что интересно: не все знают, что недавно на острове Мадейра в Португалии прошла очередная церемония награждения победителей престижной премии в области туризма World Travel Awards 2019, которую называют туристическим «Оскаром» и вручают уже более четверти века. И в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе-2019» там победил российский Санкт-Петербург.

Он опередил такие города, как Барселона, Париж, Амстердам, а также Лиссабон, ставший лучшим в прошлом году. И сейчас Санкт-Петербург, помимо сферы выездного туризма, очень хорошо работает и на прием туристов.

Приятно, что и у нас в Казахстане увеличивается число желающих побывать в этом замечательном месте. Ведь у старшего поколения когда-то была возможность отправиться за счет профсоюзов в трехдневные туры выходного дня, чтобы посмотреть Москву, Ленинград, Минск. Организовывались даже целые туристические поезда – в Бухару, Ташкент. А вот новые поколения, так уж получилось, ориентированы практически только на дальнее зарубежье.

Поэтому мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы наши ближайшие соседи, с которыми у нас так много общего и в судьбе, и в менталитете, не забывались.