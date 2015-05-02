Где поселилась птица счастья Свежий выпуск 388 Бектур КАДЫРОВ, Астана

Эпиграфом к действу стали слова Дулата Исабекова: «Птица счастья – священная птица, которая несет людям добро. Она иногда поселяется у одного человека, иногда у целого народа…» Лейтмотив спектакля – пес­ня Нурсултана Назарбаева «Туған ел».

Пьесу «Бақыт құсы» Дулат Исабеков писал спе­циально для нового театра. Еще не переведенный на русский язык текст он показал Арыстанбеку Мухамедиулы, в то время ректору КазНАИ им. Т. Жургенова, а ныне министру культуры и спорта РК. Тот пьесу одоб­рил и вместе с Любовью Ни, директором Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, приступил к реализации идеи Главы государства о создании Театра наций Казахстана, став его первым художественным руководителем и написав также музыку к спектаклю.

Обновленная постановка, адаптированная к сцене Дворца Мира и Согласия, была представлена зрителями в 3D-формате. Это уже находка режиссера-постановщика Нурканата Жакыпбая и художника-постановщика Каната Максутова. Первый – художественный руководитель театра «Жас­тар», второй – главный художник Академического русского театра драмы им. М. Горького. Актерский ансамбль составили артисты театра «Жастар», ГАРТ им. М. Горького, Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии и Государственного респуб­ликанского уйгурского теат­ра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова.

Спектакль хорошо известен зрителям Астаны и Алматы, поэтому на премьере был аншлаг. Публика неоднократно прерывала диалоги актеров одобрительными аплодисментами, радостно узнавая казахстанские реалии, повседневную жизнь, парадоксы и драматические ситуации нашего времени: кто-то собирается на историческую родину, кто-то оттуда уже вернулся, намыкавшись... На эти перипетии наслаиваются некоторые исторические ссылки, которые не называются, а уходят в подтекст, но все о них знают. Конечно, в спектакле есть любовная линия. Как разлучить влюбленных, как жить им потом? – эти проблемы и легли в основу драматического конфликта.

Жанр пьесы определен как «лирическая драма», но у нее есть множество обертонов: здесь и бытовой характер, и комический, и звенящий драматический. Актеры с поставленными задачами справились отлично. Успех спектакля бесспорен – зрители сетовали лишь на редкость его показа: хорошо бы привести друзей и родственников, да и самим бы посмотреть его еще раз, и другой, и третий. А еще были предложения включить представителей других национальностей в текст пьесы...

Добавим, что Театр наций – антрепризный, на спектакли могут и будут приглашать новых исполнителей. В этом специфика и преимущество Театра наций, который и должен играть все новыми и новыми красками.