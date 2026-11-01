Где родились, там и пригодились

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Землянка у озера

Официальная дата его основания – 1837 год. За эти 189 лет его история пополнилась необычными и интересными фактами. Название село получило от озера: в окрестностях было несколько водоемов, и населенный пункт вырос у самого большого. По-татарски «баш» – главный, большой, «куль» – озеро.

В XIX веке эти места были летними пастбищами баев-скотоводов. К одному из них по имени Садырбай и нанялся в батраки беженец из Казанской губернии – татарин Насыр. Причины, по которым татары уходили в том числе в казахские степи, были разными. Насыр скрывался от службы в царской армии.

Отработав у бая лето, на зимовье Насыр не поехал. Вырыл для всей семьи землянку, перезимовал в ней, весной засеял клочок земли пшеницей и начал строить дом. Спустя несколько лет на месте первой землянки уже поселились несколько татарских семей.

В 1837 году житель Семипалатинска Зарбас Губай от имени 60 татарских семей ходатайствовал перед властями о выделении земли. Татары обещали вести оседлый образ жизни и заниматься земледелием. Губернское начальство прислало землемера, который нарезал местным жителям наделы, – и в том же году село Башкуль было зарегистрировано.

До революции в Башкуле было 10 магазинов, 45 ветряных мельниц и одна мечеть. Здесь жили кузнецы, плотники, портные, шорники. Ремесленники уходили на заработки в окрестные села и аулы, а башкульцы во­зили в Семипалатинск зерно, масло, гоняли скот и дрова на Иртышские пристани в Долонь и Семиярку.

До установления советской власти село относилось к Александровской волости с центром в Большой Владимировке (ныне Бескарагай. – Авт.) и входило в Семипалатинскую губернию и уезд. Управлял селом старос­та, размещавшийся в сельской управе.

В 1924 году в селе случился­ сильный пожар – сгорело 30 домов. А в ночь на 12 октяб­ря 1925 года случился второй: за два часа большая часть села превратилась в пепел. Погорельцы уезжали в соседние села и аулы, помощь оказывали жители окрестных деревень. Уже весной башкульцы перевозили купленные дома и лес – и село снова поднималось из руин.

Рукотворный парк

Настоящий Башкуль сегодня трудно представить без парка «Шабрат тугайы». Фактически 7,5 га здесь посадили местные жители и гости. Но самый большой вклад внес пенсионер Габдулразак Хасанов, в прошлом ветеринар, которого в селе зовут просто «дед Разак».

В 1997–1998 годах, когда парк только начинали обустраивать, его попросили помочь. Тогда на участке было всего около сорока живых старых деревьев. Сегодня здесь растут ели, пирамидальные тополя, дубы, сосны, березы. Молодые посадки приходилось поливать вручную – по 40–50 ведер из колодца на дерево. Колодец вырыли тут же в парке, сделали деревянный сруб и украсили национальными татарскими узорами.

– Не дали засохнуть. А вы видите, что получилось. Вот этого ничего не было – это все заново выращенное, – с гордостью рассказывает и показывает Габдулразак Файзиахметович.

Габдулразак Хасанов – человек с множеством увлечений. Он гармонист и музыкант, заядлый охотник, держит породистых охотничьих собак. Поет и играет на татарском, казахском и русском языках. У него две дочери и два сына. Старший сын – полковник, командир полка, младший служит в спецназе. Снохи тоже носят военную форму. Одна дочь – воен­ный медик, другая – библиотекарь. У него восемь внуков и одна правнучка. Очень любит спорт. Но главное увлечение все же здесь, в парке.

– Люблю зелень, потому что это легкие Земли. Надо же как-то поддерживать природу. Я думаю, что мы хорошее дело делаем, – говорит пенсионер.

При всем благополучии у парка есть давняя головная боль – ограж­дение. Деревянные столбики служат пару лет, потом падают. А вокруг – бродячий скот, который наносит деревьям урон. При этом земля парка юридически не оформлена – считается бесхозной. Местные жители не раз обращались с просьбами о помощи, но, по словам Габдулразака Хасанова, дело с места не сдвигается – слишком часто меняются районные акимы.

Мечеть строили всем селом

В центре села, неподалеку от озера, стоит мечеть из красного кирпича с голубым куполом. Ее строил весь Башкуль. Она действует с 1999 года. При входе указаны имена пяти основных спонсоров, но, как подчеркивают местные, вклад внес каждый житель.

– Копали траншею под фундамент, замешивали раствор – нас­тоящая народная стройка была, – рассказывает Габдулразак Хасанов.

Идейным вдохновителем этого дела стал уроженец Башкуля Аманжол Нысанбеков. Когда-то он уехал учиться в Москву, в Высшее техническое училище им. Баумана, стал профессором. Он же и спроектировал мечеть. Помогали не только те, кто жил в селе, но и выходцы из Башкуля – приезжали на день-два, вносили свой вклад.

До революции мечеть в Башкуле была – при ней действовала медресе, где учили на татарском языке арабской графике. Но в советские годы ее разрушили. Габдулразак Хасанов помнит этот момент – тогда ему было восемь лет.

– Неподалеку отсюда была старинная мечеть. Мы с другом Назиром бегали, смотрели. Подогнали трактор, трос длинный, зацепили за минарет. Трактор как потащил – забуксовал, потом дернули, и минарет упал. Оттуда начали падать книги. Потом все это растащили. Такое не забывается никогда, – вспоминает пенсионер.

Отдельная гордость башкульцев – местный говор. Здесь живут в в основном татары и казахи, есть уйгуры, дунгане, русские, а язык общения – смешанный татаро-казахский, который в шутку называют башкульским.

– Например, кумаш на татарском – это хлеб, на казахском – нан. На казахском жумырт­ка – яйцо, на татарском – кукаин. Получается очень много синонимов у каждого слова, – рассказывает директор основной башкульской школы Руслан Насыров.

Чтобы жить в деревне, надо все уметь

…Клару Измайлову в Башкуле знают все. Она уроженка села, здесь же окончила школу, почти всю жизнь проработала бухгалтером, а затем основала собственное крестьянское хозяйство. А еще у нее есть настоящая коллекция кукол и вязаных игрушек, которую до этого интервью не видел никто. Вязать Клару научила в детстве бабушка.

– Раньше мы вязали носки, варежки, безрукавки, а теперь наряды для кукол по журналам, в Интернете для этого много подсказок. Обычно вяжу только зимой, вечерами. Летом времени не хватает. Сейчас начали поступать заказы, в основном на игрушки, – рассказывает Клара Измайлова.

Вязание – не единственное увлечение женщины. Она умеет прясть – дома две старинные прялки.

У Клары два сына, оба живут в Башкуле и занимаются сельским хозяйством. На базе семейной фермы организовано крестьянское хозяйство «Рахим», которым руководит сын.

– Лошадей держим, крупный рогатый скот, овец. Основное направление – мясное. Держать молочное стадо невыгодно, пастбищ рядом мало, – рассказывает женщина.

Клара Измайлова – и директор, и бухгалтер хозяйства. В прошлом году она решила приобрести здание старой школы. Потихоньку делает ремонт. В готовом помещении открыла банкетный зал. Женщина сама готовит плов, учит молодых разделывать мясо и как накрывать стол.

В разговоре о семье неожиданно выяснилась местная проблема.

– У меня два сына. Старший женился, у него есть дочка. Младший так и не женился, ему уже 35. И крестник холостой. Это местная проблема: парни не могут себе невест найти, – говорит Клара Измайлова.

Хлеб – всему голова

Раньше в селе пустовало здание старого интерната. А теперь по округе разносится запах свежего хлеба. В апреле этого года Жадыра Жуматаева переехала из Семея в Башкуль – по программе переселения «Из города в село». Но приехала она не куда-нибудь, а на свою малую родину: здесь она родилась, здесь в 1996 году окончила девять классов и уехала учиться в город.

До переезда Жадыра несколько лет работала пекарем в Семее. Опыт и стал основой собственного дела: в селе она открыла пекарню. Программа переселения помогла с самого начала.

– Мне помогли с документами, в школу и в детский сад детей устроить. Жилье дали бесплатно – новый дом, переехали сразу. Вот пустовавшее помещение предоставили бесплатно, помогли с ремонтом. Получила государственный грант – на него приобретено оборудование, – рассказывает­ Жадыра Жуматаева.

Печет Жадыра не только хлеб. В ассортименте – булочки, баурсаки на заказ, сосис­ки в тесте, пицца, пирожки с картофелем и капустой.

– Хлеба выпекаю в день 30–40 булок. Еще хлеб в село привозят и из города – конкуренция есть. Но моя продукция уходит быстрее. Все хвалят. У нас своя группа, я пишу в чат. Сразу приходят и забирают, – рассказывает женщина.

По ее словам, особых секретов нет, но, чтобы хлеб получился вкусным, надо замешивать его с хорошим настроением.

Жадыра одна воспитывает пятерых детей: старшей 16, а самому младшему – два с половиной года.

– Мне здесь очень нравится, – говорит она. – Все свои, все родное.

Школе нужны математики

Новое здание школы в селе построили в 2015 году. Башкульская школа – основная, то есть девятилетка. Сегодня здесь 38 учащихся плюс мини-центр полного дня на 10 детей.

– Одиннадцатого класса у нас нет. После девятого дети практически все уезжают: оканчивают одиннадцатый класс в городе или поступают в колледжи, – объяс­няет Руслан Насыров.

В школе чистые просторные классы. В прошлом году при содействии фонда «Қазақстан халқына» оборудован универсальный кабинет, в котором можно заниматься программированием, ставить опыты по химии и физике, освоить искусственный интеллект. Но есть и проблема – не хватает учителя математики. По словам Руслана Насырова, молодежь боится переезжать в село. А чего бояться – вода, электричест­во, Интернет и все необходимое есть. Жилье готовы предоставить. Но не едут молодые учителя, предпочитают остаться в городе.

Небольшой кабинет обустроен под музей. Заведует им библиотекарь школы Люция Хамитова. Музейная экспозиция начи­нается с истории самого села. И оказалось, что директор школы Руслан Насыров – прямой потомок основателя села – Насыра, в седьмом поколении.

Хранят здесь память о тех, кто ушел из села на фронт. Из Башкуля защищать Родину отправились 300 человек. На стенде –фотография, сделанная 12 июля 1941 года. На ней – первая партия ушедших на фронт.

– В музее мы постоянно проводим уроки мужества для детей, чтобы они не забывали свою историю, своих предков, – рассказывает Руслан Насыров. – Фотографии и награды приносят родственники фронтовиков.

Любят в селе встречать гостей. Не обходится здесь и без нацио­нального татарского праздника – Сабантуя. Каждый год его проводят на местном уровне, а раз в пять лет устраивают грандиозный праздник. Приезжают гости из Татарстана.

Так и живут башкульцы – весело, дружно и мирно. Да, молодежь уезжает, прежде всего за лучшей жизнью в город. Но село держится на тех, кто умеет все: строить мечеть всем миром, вязать игрушки, прясть шерсть, печь хлеб с хорошим настроением.