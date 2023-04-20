Где родился, там и пригодился

Юрий Викторович Сураев – один из продолжателей семейного крестьянс­кого дела. Ныне он – глава фермерского хозяйства «Сураев В. В.», что в селе Акбулак Акмолинской области.

Его отец Виктор Васильевич Сураев, начиная с далекого 1981 года, трудился в совхозе и распрощался с ним лишь в 1996 году в связи с закрытием. На пай, что достался ветерану за многолетние труды, организовал крестьянское хозяйство. В 1997-м состоялась первая самостоятельная посевная.

После ухода из жизни отца бразды правления хозяйством взял сын Юрий, до этого успевший окончить столичный аграрно-технический университет и магистратуру по специальности «информационные технологии». Была возможность остаться в столице, но... позвала крестьянская нива. И получилось так, что продолжать семейное дело из трех родных братьев выпало именно ему.

Фермер рассказал, что ныне возглавляе­мое им хозяйство располагает 1 308 га пашни. На этой площади возделываются пшеница, ячмень, суданская трава и лен. Год на год не приходится, и урожаи с полей собираются разные.

К примеру, в минувшем 2022-м полевой сезон не был щедрым: намолоты зерновых и масличных культур едва окупили понесенные расходы на посевную.

Неплохие сборы дали только участки с кормовыми культурами. Последние для хозяйства важны не меньше, чем урожаи зерна. Дело в том, что здесь занимаются и животноводством. В настоящее время на ферме содержится 200 голов крупного рогатого скота аулиекольской породы.

После отела, он проходит в эти дни, стадо увеличится. Чтобы развивать животноводство, хозяйство восстановило заброшенные фермы. Перед этим в 2015 году состоялся выкуп заложенного в банке другого хозяйства-банкрота, которому принадлежала животноводческая инфраструктура. К слову, речь идет о предприя­тии-правопреемнике бывшего совхоза.

К сожалению, почти за два десятилетия оно так и не смогло встать на ноги. Менялись хозяева, но это не улучшало, а только усугубляло ситуацию. В итоге предприятие оказалось банкротом, и его имущество за долги перешло к банку.

В общем, эта история лишь подтверждает давнюю истину о том, что фермерская нива поддается далеко не всем, а лишь самым преданным и стойким. К сожалению, таковых год от года становится все меньше. Более того, обостряется проблема преемственности поколений.

По словам фермера, это видно даже на примерах из жизни его родного Акбулака. Так, некому заменить пожилого соседа-односельчанина, который по возрасту и состоянию здоровья уже не может «тянуть лямку» в хозяйстве, созданном им в лихих девяностых. Поэтому и вынужден продавать свое детище, в которое было вложено столько труда и души.

У другого фермера-пенсионера есть сыновья, но ни один из них не пожелает променять город на село. Поэтому хозяйство также со временем уйдет с молотка. Старшее поколение уже отработало свое, а занять его место молодежь не спешит.

Сам Юрий Сураев очень надеется, что эта участь его не постигнет. Для этого с малых лет приобщает он своего сына Матвея к фермерской жизни. И судя по всему, аграрные заботы тому по душе. Он может и обед отцу в поле отвезти, и другое посильное поручение выполнить. Поэтому в его лице видится родителям продолжение семейного дела.

Как говорилось выше, в сельском хозяйстве преемственность важна, как нигде более. Ведь земля не терпит суетной смены владельцев, как и равнодушного к себе отношения. Поэтому нужны ей подлинные хозяева. К таковым себя относит и герой этой публикации – фермер Юрий Сураев.