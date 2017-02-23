​Где родился, там и пригодился

Есен Таскынбаевич родился в селе Жарчик Жилойского района Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 1954 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. Губкина по специальности «инженер-механик». 10 лет проработал в нефтегазовой отрасли. Начинал он слесарем, вскоре был назначен прорабом, и всего за четыре года прошел путь по служебной лестнице до главного механика объединения «Казахстаннефть».

Это было время активного поиска и освоения неф­тегазовых месторождений в западных областях Казахстана. Особая роль в столь нелегком процессе отводилась именно инженерам-механикам: они обеспечивали процесс бурения скважин и дальнейшую их эксплуатацию при добыче нефти и газа.

За годы работы Есена Таскынбаевича в нефтегазовой отрасли было открыто и освоено множество подземных кладовых углеводородного сырья. Вот только некоторые из этих месторождений: Теренузек, Тажигали, Толес, Прорва, Карсак, Марташи, Камышитовое-Западное, Танатар.

В 1958 году началось глубокое поисковое бурение на нефть и газ на полуострове Мангыстау. В 1960-м был получен первый фонтан природного газа на площади Узень. Еще год спустя начато глубокое бурение на площади Жетыбай-Узень, и в том же году получена первая нефть.

Благодаря деятельности Есена Таскынбаева были созданы необходимые рембазы, произведена реконструкция Доссорского завода и механических мас­терских по ремонту нефтяного оборудования. Активно внедрялись передовые методы в механическом обслуживании процессов бурения и эсксплуатации месторождений. И самое главное – были подготовлены сотни квалифицированных специалистов, которые в последующем стали руководителями.

Таскынбаев активно занимался общественной работой в системе объединения «Казахнефть». Его способности оценили: в 1964-м Есена Таскынбаевича избрали вторым, а год спустя – первым секретарем Гурьевского горкома компартии. На этой должности он проработал 12 лет. Это были годы его напряженной работы в сложнейшем городе Гурьеве. Его специфической особенностью является то, что при поднятии уровня Каспия морская вода подтапливает жилые кварталы, заливает подвальные помещения, подземные коммуникации: теплотрассы, водопроводы, кабели, которые быстро коррозировались и выходили из строя. Асфальтированные дороги, железобетонные сооружения также интенсивно подвергались коррозии и быстро выходили из строя. Огромного труда и финансовых вложений требовало озеленение города, так как, достигая корнями соленых грунтовых вод, деревья быстро погибали, поэтому их приходилось высаживать в специальные емкости, заполненные черноземом. Проблемой было и то, что грунт при попадании влаги набухал и превращался в непроходимое болото.

Тем не менее за годы работы Есена Таскынбаева первым секретарем горкома партии областной центр получил всестороннее развитие. В городе произведены реконструкция и расширение нефтеперерабатывающего, химического, машиностроительного заводов, появилось множество новых промышленных предприятий. Были введены в экс­плуатацию районные ТЭЦ, полиэтиленовый завод, газонаполнительная станция, автобусный парк на 100 единиц техники, а также создана эксплуатационная техническая контора связи для обслуживания нефтепровода и трансляции телепрограмм. Вступила в строй железнодорожная станция Гурьев-2 с вокзалом на 500 пассажиров, взлетно-посадочная полоса аэропорта для приема самолета ­ИЛ-18. В тот же период в городе появились новый хлебозавод мощностью на 60 тонн выпечки в день, холодильник, рассчитанный на хранение 600 тонн мясопродуктов, введены птицефабрика на 40 тыс. кур-несушек, торговый центр.

Предпринят ряд кардинальных мер для улучшения застройки областного центра. Впервые на прак­тике в Гурьеве строители применяли железобетонные сваи, что значительно снизило стоимость и трудоемкость работ, а главное – обеспечило прочность фундаментов в условиях агрессивного грунта. Ежегодно вводились в эксплуа­тацию школы, детские сады, спортивные комплексы, около 20–30 тыс. кв. м жилья.

В декабре 1967 года в эфире впервые прозвучали телепозывные города Гурьева. Началась пробная передача местной ТВ-студии. На базе городского концертного бюро «Казахконцерта» создана областная государственная филармония им. Н. Жантурина. Были организованы при филармонии эстрадные ансамбли «Атырау-Жайық», «Шалқиды ән», ВИА «Ритм времени», фольклорный ансамбль «Нарын». Можно назвать множество достижений горожан в международных, союзных, республиканских соревнованиях и конкурсах в области искусства, спорта, а также в олимпиадах среди студентов и учащихся по различным предметам.

Большое значение Есен Таскынбаевич придавал подбору и расстановке кад­ров. Многим своим воспитанникам он дал путевку в жизнь, рекомендовав на ответственные руководящие посты.

В феврале 1977 года Тас­кынбаев был избран председателем облисполкома.На этой должности Есен Таскынбаев проработал 10 лет. Валовая продукция Гурьевской области за этот период возросла на 50%, в том числе: топливная промышленность – на 50%, химическая – на 90%, машиностроение – на 60%. В 1986 году было произведено 2,7 млн тонн нефти. Активно проводились гео­логоразведочные работы по поиску залежей жидких углеводородов, были открыты десятки новых месторождений. Среди них – гигантский Тенгиз.

Капитальные вложения в строительство выросли в 3,4 раза, ввод жилья увеличился в 2,3 раза. Стабильно развивался аграрный сектор, и на 1986 год в области имелось КРС 132 тыс., лошадей – 64 тыс., верблюдов – 27 тыс., овец – 1,25 млн голов.

Получили дальнейшее развитие образование, здравоохранение, культура и спорт. За 10 лет население области возросло на 18% и составило более 400 тыс. человек. Область неоднократно завоевывала переходящие знамена всесоюзного и республиканского уровня за высокие показатели в отраслях экономики.

С 1987 по 1995 год Есен Тас­кынбаев работал заместителем начальника облсельхоз­управления по кадрам, а затем по 2012-й – председателем правления Атырауского областного общества охотников и рыболовов.

Есен Таскынбаевич награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Құрмет», «Парасат», а также 15 медалями. Он является почетным гражданином Атырау, Жылыойского района и Атырауской области.

Желаю юбиляру еще долгих лет счастливой жизни, доброго здоровья и семейного благополучия.